SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor - Son Dakika
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SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

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Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde çatışmalar yaşanıyor.

30.12.2024 16:17  Güncelleme: 17:30
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Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/ YPG'li teröristlerle çatışıyor.

SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

TERÖRİSTLER,TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

NE OLMUŞTU?

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekât bölgesi arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat 1 Aralık'ta ele geçirilmişti. Tel Rıfat'taki operasyonun ardından PKK kontrolündeki Münbiç'e Suriye Milli Ordusu tarafından 8 Aralık'ta operasyon başlatıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından Münbiç, PKK/PYD'den kurtarıldı.

SMO güçleri, Münbiç\'e saldıran PKK/YPG\'li teröristlerle çatışıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YUSUF CANER:
    bize ne 26 16 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Taş üstüne Taş Baş üstüne Baş koymayın 6 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    ABD bombalar şimdi ortalık PKK'ya kalır Apoyu yakında salarlar Urgancı başı ve saz arkadaşları arkasından el sallar 0 0 Yanıtla
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