SMO güçleri, Münbiç\'e saldıran PKK/YPG\'li teröristlerle çatışıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/ YPG'li teröristlerle çatışıyor.
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekât bölgesi arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat 1 Aralık'ta ele geçirilmişti. Tel Rıfat'taki operasyonun ardından PKK kontrolündeki Münbiç'e Suriye Milli Ordusu tarafından 8 Aralık'ta operasyon başlatıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından Münbiç, PKK/PYD'den kurtarıldı.
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