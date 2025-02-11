Trump\'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan\'dan "Gazze\'yi ilhak" tehdidi

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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail güvenlik kabinesinin Hamas'ın 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasını askıya alma kararını görüşmek için yapacağı toplantı öncesi yerel basına açıklamada bulundu.

"GAZZE TOPRAKLARINI İLHAK EDECEĞİZ"

Hamas'a "ültimatom verilmesi gerektiğini" savunan Smotrich, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini istedi. İsrailli esirlerin başına bir şey gelmesi halinde Gazze topraklarının ilhak edilmesi önerisinde bulunan Smotrich, "Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz." ifadesini kullandı.