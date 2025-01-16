Şoför Mehmet Almacı'nın Örnek Davranışı: Soğukta Kalan Çocuğa Yardım Eli Uzanıyor - Son Dakika
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Şoför Mehmet Almacı'nın Örnek Davranışı: Soğukta Kalan Çocuğa Yardım Eli Uzanıyor

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Adıyaman Belediyesi'nde halk otobüsü şoförü olan Mehmet Almacı, soğuk havada durakta bekleyen 10 yaşındaki bir çocuğa yardım ederek hem yol gösterdi hem de dolmuş parası vererek babasına ulaşmasını sağladı. Çocuğun soğukta beklemesini istemeyen Almacı, ona en yakın dolmuş durağına kadar eşlik etti.

16.01.2025 11:44  Güncelleme: 12:00
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nde halk otobüsü şoförlüğü yapan Mehmet Almacı, soğuk havada durağa gelen 10 yaşındaki bir çocuğa hem yol gösterdi hem de dolmuş parası vererek babasına ulaşmasını sağladı.

Adıyaman'da babasının yanına gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki bir çocuk, durağa yanaşan Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü Mehmet Almacı'ya, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gidip gitmediğini sordu. Otobüs şoförü Mehmet Almacı, OSB güzergahının dönüş yolunda olduğunu belirtince çocuk otobüsten indi. Ancak soğuk havada çocuğun dışarıda beklemesini istemeyen Almacı, küçük çocuğu otobüsüne davet ederek gideceği yeri sordu. Çocuk, babasının yanına gitmek için dolmuşa bineceğini söyledi. Mehmet Almacı da çocuğu en yakın Karapınar dolmuş durağına kadar götürdü. Durağa geldiklerinde çocuğa dolmuş durağını tarif eden Almacı, üzerinde para olup olmadığını sordu. Çocuğun "Param yok" cevabını vermesi üzerine şoför, çocuğa dolmuşa binmesi için harçlık verdi ve çocuğun babasına sağ salim ulaşmasını sağladı.

Otobüs şoförü Mehmet Almacı, "Park Hastanesi durağında küçük bir çocuk el kaldırdı ve Organize Sanayi Bölgesi'ne gidip gitmediğimi sordu. Güzergahımızın dönüş yolunda olduğunu söyledim. Ancak çocuğun üşümemesi için otobüsüme alarak en yakın Karapınar dolmuş durağına bırakmayı teklif ettim. Durağa vardığımızda üzerinde para olup olmadığını sordum, parası olmadığını öğrenince ona dolmuş parası verdim. 'Bekle sana dolmuş parası vereyim, soğukta kalma' dedim. Babasına bir an önce ulaşması için yardımcı oldum ve görevime devam ettim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve belediye müdürlerinin kendilerine vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmemeleri yönünde telkinlerde bulunduğunu belirten Mehmet Almacı, "Bizler memleketimize hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın öncülüğünde müdürlerimiz ve amirlerimiz de bu tür konularda duyarlı olmamız gerektiğini bizlere sürekli hatırlatıyorlar. Bu doğrultuda görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şoför Mehmet Almacı\'nın Örnek Davranışı: Soğukta Kalan Çocuğa Yardım Eli Uzanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şoför Mehmet Almacı'nın Örnek Davranışı: Soğukta Kalan Çocuğa Yardım Eli Uzanıyor - Son Dakika

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