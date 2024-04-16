Sofra Sanatları Yarışması Eskişehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sofra Sanatları Yarışması Eskişehir'de Gerçekleştirildi

Sofra Sanatları Yarışması Eskişehir\'de Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sofra Sanatları Yarışması, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Yiyecek içecek alanında mesleki eğitim gören 452 lisenin katıldığı yarışmada öğrenciler, Türk mutfağının geleneksel ve yöresel tatlarını sergiledi. Yarışmanın birincisi Eskişehir Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim edildi.

16.04.2024 09:17
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen Sofra Sanatları Yarışması, Eskişehir'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yiyecek içecek alanında mesleki eğitim gören 81 ildeki 452 lisenin katıldığı yarışmanın Eskişehir etabında farklı liselerden öğrenciler en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı.

Türk mutfağının geleneksel ve yöresel tatlarını ön plana çıkartan yarışma, aynı zamanda öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergiletmeyi amaçlıyor. İllerde düzenlenen yarışmalarda bölge birincisi olan öğrenciler, 4 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Türkiye Finali'ne katılma hakkı elde ediyor.

Organizasyonda çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 çeşit yemek türünü tesis edilen mutfaklarda yapan yarışmacı okullar, dereceye girmeye çalıştı. Toplam 90 dakikaya sahip olan öğrenciler, bu süre içerisinde 3 çeşit yemeği jüri üyelerine sunarak puan toplamaya çalıştı.

Yarışmanın Genel Koordinatörü Barış Ondaş ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Dalyan'ın da jüri üyeliği yaptığı yarışmanın birincisi Eskişehir Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada ikinciliği Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; üçüncülüğü ise Baksan Mesleki Eğitim Merkezi aldı.

Yarışmanın genel kapsamını aktaran Jüri Üyesi ve Genel Koordinatör Barış Ondaş, öğrencilerin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda dünyada en çok tercih edilen ürünler yöresel ürünler. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde 450 okulun 450 ayrı tarif yapacağını düşünürseniz, şu anda elimizde 450 çorba, ana yemek ve tatlı kitabımız var. Öğrenciler ne kadar çok yöresel mutfağı önemser ve çalışırsa, Türk mutfağının dünyadaki tanıtımına o kadar fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

Yarışmaya katılan her okulun kendi yöresindeki yemeği yapmasının zorunlu olduğunu ifade eden Jüri Üyesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Dalyan, hem öğrencilere deneyim kazandırmak hem de yöresel tatları ön plana çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Dalyan, şöyle konuştu:

"Yemeği değerlendirirken hazırlıktan başlaya bir süreç var. Hijyen kuralları, iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem, yemeğin tarifine sadık kalınması, lezzeti, sunumu ve yapılan süre bizim için temel kriterleri oluşturuyor. Öğrencilerin bu yarışmadan edinecekleri deneyimle ileride uluslararası yarışmalarda daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Zaten Bakanlık olarak bir diğer amacımız, bu yarışmayı uluslararası alanlara taşımak."

Yarışma bitiminde katılım sağlayan öğrencilere konferans salonunda düzenlenen törenle Katılım Belgesi; dereceye giren öğrencilere ise kupa ve madalya takdim edildi. Törene esnaf temsilcileri ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofra Sanatları Yarışması Eskişehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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