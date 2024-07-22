Sokak Hayvanlarına Ötanazi Uygulaması Tartışılıyor

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(TBMM)- Sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasının yolunu açan kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor. Hayvanların sokaklardan toplanılması ve sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılmasını düzenleyen 4. maddesiyle ilgili konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, barınakları 'ölüm kampları' olarak nitelendirdi. Sarıbal, "Açlıktan ölüyorlar, birbirlerini yiyerek ölüyorlar, bakıcıların zulmüne maruz kalıyorlar, birçok sebebi var. Yani, bu madde geçerse ötanaziyi zaten aşağı yukarı onaylamış oluyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu hayvanları toplamak bile başlı başına bir sorun. Hangi yöntemle, nasıl toplayacaksınız? Herhalde, toplarken zaten yarısını orada öldüreceksiniz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4. maddesinin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 4. maddesi, "Hayvanların sokaklardan toplanılması ve sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılması" hükmünü içeriyor.

"Belediyelerin barınaklar yaparak sokak hayvanlarını sahiplendireceğini kimse düşünmüyor"

CHP'nin Komisyon Sözcüsü Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal maddeyi, "Sahiplendirme olmaz ise hayvanların ölüme terk edilmesinin ilk aşaması" olarak gördüğünü söyledi.

Sarıbal, "Bugüne dair bir değerlendirme yapalım; 105 bin hayvan kapasiteli 322 barınak yani bakım alanı olduğu var kayıtlarda. 105 bin kapasiteden, 4 milyon hayvandan bahsediyoruz, üç yıl süre vereceğiz ve daha sonra bütün bunların alt yapısı hazırlanacak; 20 yılda olan 322, kapasite 105. Bu süreci biraz bilen, anlayan, gören herkesin çok net bir şekilde şunu görmesi lazım ki ne dört yıl sonra ne beş yıl sonra belediyelerin barınaklar yaparak sokak hayvanlarını toplayıp ve daha sonra bunları kayıt altına alıp Bakanlığın kayıt sistemine dahil edip, buradan bakıp sahiplendirme yoluna gideceğini herhalde hiç kimse düşünmüyor. Büyükşehirlerde bin de 3; küçük il ve ilçelerde binde 5 bütçeden ayrılan paylar bunları karşılayabilme şansına sahip değil" diye konuştu.

"Damdaki sahipli hayvanlarımızın sayısını bilmiyorken, sokak hayvanlarının kaydını kim yapacak"

Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2001 yılından bugüne kadar tarımsal sayım yapılmadığına dikkat çekerek, "Son yaşanan Kurban Bayramın da bile biz ne kadar büyükbaş, ne kadar küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini bile bilmiyorken, damdaki sahipli hayvanlarımızın sayısını bilmiyorken, merada, yaylada koyunlarımızın sayısını bilmiyorken, elimizde yeterli veri yokken sokak hayvanlarının kaydını kim yapacak, nasıl yapacak? Kimsenin inanmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

"Ölüm kampları..."

Barınakları 'ölüm kampları' olarak nitelendiren Sarıbal, "Açlıktan ölüyorlar, birbirlerini yiyerek ölüyorlar, bakıcıların zulmüne maruz kalıyorlar; birçok sebebi var. Yani, bu madde geçerse ötanaziyi zaten aşağı yukarı onaylamış oluyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu hayvanları toplamak bile başlı başına bir sorun. Hangi yöntemle, nasıl toplayacaksınız? Herhalde, toplarken zaten yarısını orada öldüreceksiniz, en az yani en az yarısını öldüreceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de şöyle konuştu:

"Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler 22 yıldır iktidarda olan AKP'nin basiretsizliğini ortaya koyan bir yasa teklifidir. Kanun teklifinin gerekçesi, hayvanların korunması olarak anlatılsa da bu yasa teklifi büyük bir katliama kapı açacaktır. Yaşam alanlarında insanlar ve hayvanların bir arada yaşayabileceği, hayvanların da haklarının gözetileceği bir yasa teklifi yapılmalıydı. Ancak siz kolayı, katliamı seçtiniz. Her alanda olduğu gibi bu yasa ile de kolaycılığa kaçıyorsunuz. Sorunları çözmek yerine 'hayvanları katledelim' anlayışıyla yaklaşıyorsunuz. Ancak çözüm asla katliam olmamalıdır. Bu kanun teklifiyle sokak hayvanları sahiplendirilmedikleri sürece alındıkları ortamlara bıraklımayacak, bakımevlerinde kalacak, hatta katledilecekler.