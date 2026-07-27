Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde husumetli olduğu H.G. tarafından tabancayla bacağından vurulan E.T.’nin yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinde silahla kurbanını kovaladığı, ateş ettikten sonra yerde boğuştukları ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. H.G., silahla E.T.'yi bacağından vurdu.

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Elinde tabancayla E.T.’yi kovalayan H.G.’nin ateş açtıktan sonra yere düşen yaralıyla yerde boğuştuğu, çevredekilerin şüpheliyi engelleyip, olay yerinden uzaklaştırdığı anlar görüntüye yansıdı.