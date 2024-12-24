Söke'de 2024 Yılında 748 Evlilik Kayıt Altına Alındı

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(AYDIN)- Söke Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2024 yılında 748 çiftin evlendiğini açıkladı. Yapılan evlilikler sonucu Söke'ye 21 yabancı gelin, 8 yabancı damat geldi.

Söke'de Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2024 yılında 748 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı. Yapılan evlilikler sonucu Söke'ye Özbekistan'dan 8, Almanya'dan 3, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve Azerbaycan'dan 2'şer, Tacikistan ve Hollanda'da 1'er olmak üzere toplam 21 yabancı gelin geldi.

Suriye, Almanya ve Hollanda'dan 2'şer, Kıbrıs ve Afganistan'dan ise 1'er olmak üzere toplam 8 yabancı damat geldi.

Evlilik aktinin en fazla imzalandığı ay 115 ile ağustos ayı olurken, en az imzalandığı ay ise 29 evlilikle ocak ayı oldu. 2024 yılında cezaevinde toplam 9 nikah kıyımı yapıldı. Nikahların 294'ü dışarda, 445'i ise Söke Belediye Nikah Salonları'nda kıyıldı.