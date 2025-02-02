Somali Deniz Görev Grubu Sismik Araştırmalara Devam Ediyor

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarınca, sismik araştırma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Somali arasında imzalanan ikili antlaşmalar kapsamında, Somali deniz yetki alanında yürütülmekte olan sismik araştırma faaliyetleri, TCG Gökova, TCG Gediz, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurlarının refakat ve korumasında devam ediyor." ifadesi kullanıldı.