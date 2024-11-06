Sonbahar Renkleriyle Kıvrımlı Yol

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BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', sonbahar renkleriyle sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen yol, dronla görüntülendi.

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, havadan görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın güzel manzarasına tanık oluyor. Sürücüler sonbahar renklerine bürünen yolun keyfini çıkararak yolculuk yapıyor. Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıyan yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşüyle de hayran bırakıyor.