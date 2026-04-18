Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri... Erdal Beşikçioğlu: Hedefimiz Etimesgut'u Sosyal Belediyeciliğin En Güçlü Örneklerinden Biri Haline Getirmek

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, göreve geldikleri günden bu yana Etimesgut'u sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnsanı önceleyen, kimseyi geride bırakmayan, eşitlikçi ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılmak. Bir kenti büyüten, o kentte yaşayan insanların kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesidir. Biz tüm çalışmalarımızı bu anlayış etrafında sürdürüyoruz" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediyesi Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında konuşan SODEM Genel Sekreteri Esra Kaya Erdoğan, SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın meajını okudu.

Mesut Kösedağ, mesajında Ali Dinçer adına düzenlenen bu etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade ederek etkinliğe ilişkin, "Bu kıymetli buluşmanın 'deneyimin izinde, geleceğin eşiğinde' diyerek ithaf edilmesinin elbette bir anlamı ve nedeni var. 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken 20. yüzyılın son çeyreğindeki Sosyal Demokrat Belediyecilik hareketini hala anımsıyorsak bu, onun alternatif bir tahayyül oluşturabilme yeteneğinden geliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1970'li yıllarda temelleri atılan yerel yönetim anlayışının sadece tekil belediyecilik örnekleri olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kösedağ, hareketin toplumsal ve siyasal boyutuna dikkati çekti. Kösedağ, "Sosyal demokrat belediyecilik hareketi, bir yandan kendisini yerel ihtiyaçlara ve yerel kapasiteye odaklayan, diğer taraftan sanayileşme, hızlı kentleşme, göç gibi süreçlerin oluşturduğu çelişkilere ve mevcut tabloya demokrat ve toplumcu bir perspektif ile yanıt arayan bütüncül bir toplumsal ve siyasal yaklaşım" dedi. Kösedağ, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz farkındayız ki günümüzde yerel yönetimler, artan merkezileşme ve baskı ortamı içerisinde çok daha ağır ama bir o kadar da hayati bir siyasal yönetişel sorumluluk hissediyor. Bu sorumlulukla iki gün sürecek bu sempozyumda Sosyal Demokrat Belediyeciliği yalnızca iyi niyetli çabalar ya da yaraya merhem olan pratikler yelpazesi olarak değil, bir kentsel yönetim anlayışı ve bir politik yaklaşım olarak nasıl kurduğumuzu ve geliştirebileceğimizi tartışmaya açacağız. Önümüzdeki iki gün boyunca 1970'lerden bugüne uzanan deneyimi yeniden sorgulayacak, bugünün belediyecilik girişimlerini uygulama, planlama ve dayanışma eksenlerinde de ele alacağız. Amacımız, geçmişin o güçlü miras ve deneyimini güncel koşullarda yeniden düşünmek ve geleceğe yönelik demokratik, dayanışmacı ve eşitlikçi bir yerel yönetim perspektifinde ortaklaşabilmektir."

Beşikçioğlu: "Ali Dinçer, hizmeti her yurttaşa eşit ulaştırmayı esas alan bir anlayışı hayata geçirdi"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da açılış konuşmsında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başladı.

Etimesgut'un Cumhuriyet tarihindeki sembolik önemine dikkati çeken Beşikçioğlu, ilçenin halkçılık ve çağdaşlaşma idealleriyle kurulduğunu vurguladı. Etimesgut topraklarını "emeğin, dayanışmanın ve ortak aklın yükseldiği bir yaşam alanı" olarak niteleyen Beşikçioğlu, ilçenin köklerinin Cumhuriyet'in en güçlü ideallerine uzandığını belirtti.

Ankara'nın eski belediye başkanlarından Ali Dinçer'in çalışmalarına değinen Beşikçioğlu, "Bu şehrin gelişiminde emeği bulunan çok değerli isimler var. Bu isimlerin başında, sosyal demokrat belediyeciliğin öncülerinden Ali Dinçer geliyor. Ali Dinçer, kent yönetiminde insanı merkeze alan, hizmeti her yurttaşa eşit ulaştırmayı esas alan bir anlayışı hayata geçirdi. Onun belediyeciliği; adaletin, eşitliğin ve kamusal faydanın güçlü bir ifadesidir" dedi.

Beşikçioğlu, sosyal demokrat belediyecilik bayrağının Ali Dinçer'den sonra Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler tarafından taşınarak büyütüldüğünü ve derinleşmeye devam ettiğini ifade etti.

"Etimesgut'u yeniden sosyal belediyeciliğin örneği yapacağız"

Göreve geldikleri günden bu yana Etimesgut'u sosyal belediyeciliğin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ise bizler, bu güçlü mirasın emanetçileriyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bir hedefimiz var: Etimesgut'u, yeniden sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden biri haline getirmek. İnsanı önceleyen, kimseyi geride bırakmayan, eşitlikçi ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılmak. Bir kenti büyüten, o kentte yaşayan insanların kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesidir. Biz tüm çalışmalarımızı bu anlayış etrafında sürdürürüyoruz."

'Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri' de bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Bu buluşma, geçmişi anmak kadar, geleceği birlikte kurmanın da güçlü bir adımıdır. Deneyimlerimizi paylaşmak, sorunlara ortak akılla çözüm üretmek ve yerel yönetimlerde daha adil bir anlayışı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bizler Etimesgut'ta, geçmişten aldığımız ilhamı, bugünün imkanlarıyla buluşturuyoruz. Şeffaf, katılımcı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışıyla, sosyal adaleti her alanda büyütüyor, büyütmeye devam ediyoruz. Başta Ali Dinçer olmak üzere, bu kente emek veren tüm halkçı belediye başkanlarını saygı ve minnetle anıyorum."