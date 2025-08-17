Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı

Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı
17.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, – İSTANBUL'da sosyal medyada kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp, tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte polis kimliği, tabanca ve mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da sosyal medya platformlarında kendilerini koruma polisi olarak tanıtıp, kurum ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 15 Ağustos Cuma günü Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇ KARTI VE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 579 adet 9 milimetre dolu fişek, 191 adet kuru sıkı fişek, 5 adet şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 adet rozet, 2 adet araç kartı, 2 adet polis rozeti, 1 adet mont, 2 adet yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şüphelilerden 1 suç kaydı bulunan B.S.,(52) ile 4 suç kaydı bulunan M.E.S.(21) ve F.E. (27) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Medya, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 13:00:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.