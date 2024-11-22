Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta polis ekipleri, sosyal medya aracılığıyla 19 ilde 36 kişiyi dolandıran iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden İ.A., dolandırıcılık suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı.

22.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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BAYBURT'ta polis ekiplerinin operasyonunda, 19 ilde sosyal medyadan köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüphelilerden 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklandı.

Bayburt'ta bir kişi sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden köpek sahiplenmek isterken dolandırılınca İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. İhbar üzerine Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerinin İ.A. ve Ç.T. olduğu saptanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda; şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek, aynı gün otobüsle gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı ve bazı belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra kişilerin telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. YAKALANDILAR

Aynı yöntemle 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları ve 6 yıldır da polisten kaçtıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucu ATM'den para çektikleri sırada İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anları polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler, Bayburt'a getirildi. Emniyette tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkına kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A., tutuklanırken, Ç.T. adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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