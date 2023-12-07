 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyada yayınladığı görüntüler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı.

07.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 18:07
Abone Ol

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MÜHTEHCENLİK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

"ÖNCEDEN BU TARZ YAYINLAR YAPIYORDUM, ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı - Son Dakika


18:01
Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı
17:56
Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı 'Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?' diye tefe koyuyorlar Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi

Son Dakika
17:56 Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement