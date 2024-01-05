Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu dolandırıcılık şikayetiyle adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi.
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