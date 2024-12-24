Sosyal Medya Kullanım Yaşı Yükseltilmeli

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Britanya'da internet ortamındaki ve sosyal hayattaki akran zorbalığıyla ilgili çalışmalar yürüten Bullies Out Vakfı Başkanı Linda James, insanlara sanal dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanıma şansı verilmesi ve sosyal medya kullanım yaşının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

"Dijital platformlarda çocuklar" başlıklı dosya haberin beşinci bölümünde Galler'in başkenti Cardiff merkezli Bullies Out Vakfı Başkanı James, ülkede çocukların internetin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik atılan adımlar, alınması gereken önlemler ve eğitimin önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi ve oğlu öğrencilik yıllarında zorbalığa uğrayan ancak bu sorunun çözümüne destek bulamadığı için vakfı kuran James, çalışmalarıyla çocuklara, gençlere ve ailelerine yaşadıklarını atlatma ve sorunu çözme konusunda yardım ediyor.

Zorbalık konusunda farkındalık yaratmaya çalışan Vakıf, bu kapsamda okul çağındaki çocuklara, zorbalık konusunda arkadaşlarına destek vermeleri için "akran gözlemciliği" eğitimi de veriyor.

Akranlarına zorbalık yapanlara da eylemlerinin sonuçları konusunda bilgiler veren Bullies Out, daha küçük yaştaki çocukları ise oyunlar, hikayeler ve tiyatro vasıtasıyla zorbalık konusunda eğitiyor.

Sosyal hayattaki zorbalıkla internet ortamındaki zorbalığın farklarını anlatan James, "Siber zorbalık, 7 gün 24 saat yapılıyor. Bir kişi siber zorbalığa uğruyorsa bu onlara özel alanlarında yapılıyor. Bundan kaçamıyorlar. Çünkü çoğu gencin odasında telefonu, bilgisayarı ya da tableti var." dedi.

James yapılan siber zorbalığın saniyeler içinde yayıldığını ve zorbalık yapanların bazen saldırdıkları kişileri dahi tanımadığını anlattı.

Bunun, kurbanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken James, siber zorbalığın çoğu zaman daha kötü sonuçlara da neden olduğunun altını çizdi.

"İnsanlara sanal dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanıma şansı verilmeli"

James, internet ortamının sadece zorba içerikleri değil, aynı zamanda çocuk ve gençler için uygun olmayan içerikleri de barındırdığına vurgu yaparak, "Bir kişiye küçük yaşta telefon verir ve o kişiyi gözlemlemezseniz hem neler görüp izlediklerini hem de onların davranışlarına etkilerini bilemezsiniz." diye konuştu.

Geçmişte ailelerin kendileriyle birlikte televizyon izleyen çocukları, izlememeleri gereken içerikler konusunda uyarabildiğini ancak bunun internetle zorlaştığını söyleyen James, "Bu içerikler davranışlarını ve başkalarına yönelik tutumunu etkiliyor." şeklinde konuştu.

Çocukları ve gençleri internetin zararlı yönlerinden korumak için çıkan yasalar ve uygulamalara da değinen James, "Yasalar ancak uygulandığı zaman etkilidir. Çocuklarımızın telefona, internete ve sosyal medyaya ulaşımına izin veriyorsak ebeveynler olarak biz de yasalara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

James, çocukların örnek aldığı kişilerin ailesi olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medya kullanım yaşının artırılmasını destekliyorum. Sosyal medyada çok fazla çocuk var. Sosyal medya platformları çok büyük ve yetişkinler bile bunları kontrol edemiyorken çocuklar nasıl edecek? Hatta sosyal medya kullanım yaşı 18'e yükseltilmeli. İnsanlara sanal dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanıma şansı verilmeli." dedi.

"İnternette yanıltıcı bilgi vermelerine neden izin veriyorsunuz?"

James, birçok internet sitesinde kullanıcılara belli bir yaşın üstünde olup olmadıkları sorusuna verilen "evet" cevabının kontrolünün ise ailelerde olması gerektiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını kontrol etmesi gerektiğine işaret eden James, "Yaşları küçükse onların yanıltıcı bilgi vermelerine izin vermiş olursunuz ve bu da yasaya aykırıdır. Gece kulübüne giden bir çocuğun yanıltıcı bilgi vermesine izin verir misiniz? Vermezsiniz çünkü bu güvenli değildir. O zaman bunu internette yapmasına neden izin veriyorsunuz? Bu da güvenli değil." diye konuştu.

James, ailelerin çocuklarına doğru örnek olmasının burada da önemli olduğuna vurgu yaparak, "Siz doğru örnek olmazsanız kim olacak? Doğru örnekleri takip etmelerini sağlamalı ve kendiniz örnek olmalısınız." şeklinde konuştu.

Çocukların belli bir yaşa gelene kadar internette yapabilecekleri şeyler konusunda bilgilendirilmesi ve aksi durumlardan kaçınması için cesaretlendirilmesi gerektiğini belirten James, "Yasa ve kuralların konma sebepleri olduğunu anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşını doğrulamakla uğraşmayacağını da anlatan James, "Bunu yapmayacaklar çünkü onlar için önemli olan tek şey para. Ayrıca her gün platformlarına katılan insanları, yaşınızı doğrulayan belgelerinizi, ehliyetinizi yüklemeden nasıl kontrol edecekler? Yapmayacaklar." dedi.

"Yasalar ancak, sık sık kontrol edilip, gözden geçirildiğinde yardımcı olur"

James, internette sadece zorbalığın yaşanmadığını, ayrıca zararlı içeriklerin de yer aldığını belirterek, İngiltere'de gelecek yıl yürürlüğe girecek Çevrimiçi Güvenlik Yasasına değindi.

İnterneti güvenli hale getirmek için konan tüm yasal adımların önemli olduğunu kaydeden James, "Yasalar ancak sık sık kontrol edilip, gözden geçirildiğinde ve insanların bunlara uyduğundan emin olunduğunda yardımcı olur." diye konuştu.

James, yasaların, internet kullanıcılarına onları korumak için var olduğunun hatırlatılması gerektiğine de vurgu yaparak, "(Yasalar) İnsanlara sürekli olarak ne yapması gerektiğini hatırlatmaktansa onlara yardımcı olacağını söylemeli. İnsanlar sürekli olarak kendilerine ne yapmaları gerektiğinin söylenmesinden, sürekli yanlış yaptıklarının söylenmesinden hoşlanmaz." şeklinde konuştu.

Ailelere riskleri azaltacak konularda eğitimler verilmesi gerektiğini savunan James, "Aileler, çocukları yanlış bir şey yaptığında onların yanında olduğunu hissettirmeli." ifadelerini kullandı.

James, yasa koyucuların internetin riskleri konusunda konuşması ve çalışmasının önemine de değinerek, sorunların açıkça konuşulması gerektiğinin önemine inandığını aktardı.

"İnternet dünyası çok büyük. İnsanlar yanlış bir şey olduğunda ne yapacaklarını bilmiyor. İnsanlar başına bir şey geldiğinde ne yapacaklarını bilmeli. Polisi, itfaiyeyi ve ambulansı ilgilendiren acil durumlarda nereyi aramamız gerektiğini hepimizin bilmesi gerekiyor. O zaman internetteki bir acil durumda ne yapmamız gerektiğini neden bilmeyelim?" sorularını yönelten James, internet ortamında çocukların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan bir diğerinin ise istismar olduğunu anımsattı.

Bullies Out Vakfı Başkanı James, yasalar kadar eğitimin de önemli olduğunun altını çizdi. James, sadece çocuk ve ailelerin değil çocukların bakımından sorumlu olan kişilerin, büyükanne ve büyükbabaların, öğretmenlerin ve gençlere yönelik kurumların çalışanlarının da eğitilmesi gerektiğini kaydetti.