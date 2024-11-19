Sosyal Medyada Dolandırıcılık: O.Y. Tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal Medyada Dolandırıcılık: O.Y. Tutuklandı

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: O.Y. Tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan O.Y., kapora ve ürün ücreti talep ederek birçok kişiyi mağdur etti. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan O.Y., tutuklandı.

19.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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ÇANAKKALE'de, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 'kapora' ve 'ürün ücreti' altında para talep ederek dolandıran O.Y., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli O.Y.'nin sosyal medya platformu üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep edip dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmayla O.Y. dün gözaltına alındı. 61 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medyada Dolandırıcılık: O.Y. Tutuklandı - Son Dakika

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