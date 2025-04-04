Sosyal Medyaya Sansür Taslağına Tepki

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için hazırlanan yeni yönetmelik taslağına ilişkin "Bu taslakla amaç çok nettir; iktidar eliyle basına uygulanan katı sansürün sosyal medyaya doğru genişletilmesi amaçlanmaktadır. RTÜK'ü bir sopa olarak kullanan iktidar, gerçek habercilik yapan muhalif basına ceza üstüne ceza yağdırmaktadır" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili yönetmelikte yapılması planlanan değişiklik taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. AKP iktidarının gazeteler ve televizyon kanalları üzerindeki ağır sansürünü sosyal medya kanallarına taşımaya hazırlandığını belirten Öztürkmen, iktidarın "milli güvenlik" gerekçesiyle sosyal medya kanallarını anında kapatabilmenin zemini hazırladığını belirtti. Öztürkmen, şunları ifade etti:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için hazırlanan yeni yönetmelikte, milli güvenlik gerekçesiyle sosyal medyaya erişimin engellenebileceği belirtiliyor. Taslak yasalaştığı takdirde, Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılar olarak belirlenen Whatsapp, Youtube, Facebook gibi kanallara da milli güvenlik gerekçesiyle yasak getirilebilecek. Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi internet tabanlı küresel sosyal medya şirketlerine, Türkiye'de de şirket kurma zorunluluğu getiriliyor. Taslak ile getirilen yeni şart ve yükümlülüklere uygun yetkilendirmeler 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak.

Mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenecek fıkra kritik önemde. Aslında bu madde yeni taslağın hazırlanma amacını da gösteriyor. Erişimin engellenmesine ilişkin BTK'ya yeni bir yetki veriliyor. Bu yetki şöyle tanımlanıyor; 'kurum, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir.' Bu taslakla amaç çok nettir; İktidar eliyle basına uygulanan katı sansürün sosyal medyaya doğru genişletilmesi amaçlanmaktadır. RTÜK'ü bir sopa olarak kullanan iktidar, gerçek habercilik yapan muhalif basına ceza üstüne ceza yağdırmaktadır. En son Sözcü TV için verilen 10 gün ekran karartma cezası ile Halk Tv, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen para cezaları özgür basına yapılan son darbe olmuştur ve RTÜK Başkanı açıkça yeni ve daha büyük cezaların geleceğini şimdiden ilan etmiştir. Gazeteler de iktidar eliyle ekonomik kıskanç altındadır.

"Sosyal medyayı kör etmek amaçlanıyor"

Yükselen halk hareketi karşısında, milyonların meydanlara çıkması karşısında, iktidar yazılı ve görsel basın dışında sosyal medyayı da kontrol altına almak istemektedir. Milyonlarca vatandaşın haber kaynağı olarak kullandığı sosyal medya mecralarını da zapturapt altına almak için bu taslak hazırlanmıştır. 301 gencimizi hapse atan, boykota destek verdi diye sanatçıları gözaltına alan iktidar, gestaposunu büyütmek dışında bir çıkış bulamamaktadır. Son iki haftada, ekran cezalarının yanı sıra sosyal medyayı kör etmeyi amaçlayan iktidar için artık bant daraltması uygulaması da yeterli gelmemektedir. Artık Whatsapp grupları dahi 'suç aleti' olarak görülmektedir. Boykot kampanyasına destek verdiği için oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nu gözaltına alan, Aybüke Pusat'ı TRT dizisinden atan, Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın oyunculara sahip çıktı diye diziyi komple platformdan kaldırtan iktidar, Oyuncular Sendikası'nın Whatsapp grubunu bile 'suç zemin' olarak damgalamaya kalkmaktadır. Whatsapp grubu kurmak ve burada yazışmak bile suç haline getirilmek istenmektedir.

Taslakla basın ve iletişim faaliyetlerine yeni ve daha büyük bir sansür getiriliyor. Bu yeni düzenleme Anayasaya açıkça aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğinden şüphem yoktur. Ancak AYM iptal edene kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek, sansür katmerlenmiş şekilde basının ve gazetecilerin tepesine binecek! Biz CHP olarak, iktidarın yeni sansür planlarına karşı mücadele edeceğiz."