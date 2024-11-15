Sosyal Yardımlarda Kesinti, Yoksulluğu Derinleştiriyor - Son Dakika
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Sosyal Yardımlarda Kesinti, Yoksulluğu Derinleştiriyor

Sosyal Yardımlarda Kesinti, Yoksulluğu Derinleştiriyor

CHP'li Türker Ateş, sosyal yardımlardaki kesintilerin yoksulluğu artırdığını vurguladı.

15.11.2024 11:02
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Başkanlık sistemi, önce yoksulluk yaratarak insanları sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Şimdi de tasarruf bahanesiyle sosyal yardımlar kesiliyor. 2017 yılında 2 milyon 374 bin hane sosyal yardım alıyordu. 2023 yılı sonunda 4 milyon 444 bin kişi düzenli sosyal yardım alır hale geldi. Eylül 2024'te bu sayı 3 milyon 688 bine geriledi. 750 bin kişinin sosyal yardımı kesildi. Engelliler, çocuklar, yaşlılar ayırt edilmeksizin sosyal yardımlardan yoksun bırakılıyorlar" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan hane ve kişi sayısındaki azalmalara dikkati çekti. Ateş, yaptığı yazılı açıklamada "Başkanlık sistemi önce yoksulluk yaratarak insanları sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Şimdi de tasarruf bahanesiyle sosyal yardımlar kesiliyor. 2017 yılında 2 milyon 374 bin hane sosyal yardım alıyordu. 2023 yılı sonunda 4 milyon 444 bin kişi düzenli sosyal yardım alır hale geldi. Eylül 2024'te bu sayı 3 milyon 688 bine geriledi. 750 bin kişinin sosyal yardımı kesildi. Engelliler, çocuklar, yaşlılar ayırt edilmeksizin sosyal yardımlardan yoksun bırakılıyorlar" dedi.

Ekonomik kriz dönemlerinde tasarrufun sosyal yardımlardan yapılmasının yoksulluğu derinleştireceğine dikkati çeken Ateş'in açıklaması şöyle:

"Enflasyonu düşürme programı hedefini zaten tutturamıyor. Üstüne kamunun sosyal harcama ulaştırdığı hane ve kişi sayısının gerilemesi, yoksulluğu daha da derinleştiriyor. En son İzmir Selçuk'ta beş çocuğumuzu kaybettik. Anneye ayda 8 bin lira verilirken, bu rakam 4 bin liraya düşürülmüş. Sosyal destek programının yetersizliğini maalesef çok acı biçimde gördük. Aynı durumda çok sayıda hane var. Yoksulluk derinleştikçe trajik olaylar kaçınılmaz olarak artacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, engelli aylığı verilen kişi sayısı 70 bin kişi azaldı. Aile destek programından faydalanan hane sayısı yaklaşık 750 bin düştü. Bir milyona yakın haneye daha az elektrik desteği sağlandı. Doğalgaz yardımı ise 2023'te 162 bin haneye ulaşırken, 2024'te sadece 9 bin haneyle sınırlı kaldı. Bu insanların temel ihtiyaçlarını kim karşılayacak? İktidar, yoksulluğu azaltma sözleri veriyor ama sosyal destekler giderek azalıyor. Kendi halkını görmezden gelen bir yönetim, sosyal adaleti nasıl sağlayabilir? Onları yalnız bırakmaya devam ederseniz, geleceğimizden nasıl umutlu olabiliriz?"

Kaynak: ANKA

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