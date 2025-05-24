Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı... Chantal Kambiwa: Ekrem İmamoğlu\'nun Özgürlüğünü Desteklemek İçin Buradayız

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da devam eden Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, demokrasi, adalet ve barış ilkelerine bağlılıklarını yineleyerek, farklı bölgelerde yürütülen faaliyetleri ve örgütün önceliklerini aktardı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma mesajı verdi.

Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününde açılışta konuşan Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa, 2024 Madrid Kongresi'nde alınan kararla Kürt Çalışma Grubu'nun yeniden faaliyete geçirildiğini belirterek, bu grubun mayıs ayında ilk toplantısını yaptığını ve yakında bir toplantı daha düzenleneceğini söyledi.

Sosyalist Enternasyonal'in demokrasiye verdiği desteği hatırlatan Kambiwa, "Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özgürlüğünü desteklemek için de buradayız" dedi. Kamerunlu sosyalist siyasetçi Kambiwa, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu konsey toplantısından önce Fas'ta bir araya gelmiştik. Fas toplantısından bu yana alternatif çalışma modelimizi sürdürdük. Şimdi, bu son beş ayda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bir özetini sizlerle paylaşacağız ve görüşmelerimize bu temel üzerinde devam edeceğiz.

Aralık 2024'te Fas'ta oldukça başarılı bir konsey toplantısı düzenledik. Ardından Prezidyum toplantımızı çevrim içi olarak gerçekleştirdik; katılım oldukça yüksekti. Dün ise Prezidyum'un bir başka toplantısını İstanbul'da fiziksel olarak gerçekleştirdik.

Bölgesel komite toplantıları

Komite çalışmalarımız kapsamında Mart 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittik. Burada ad hoc komite modelimizi uyguladık. Bu yeni format, belirli temalar çerçevesinde bölgesel düzeyde odaklı tartışmalar yürütmemizi sağlıyor. Sizlerden de bu tür komiteler için öneriler bekliyoruz, çünkü her zaman bu çapta büyük toplantılar yapmamız mümkün değil.

Amerika kıtasına da giderek Panama'da Latin Amerika ve Karayipler Bölge Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Kadın Sosyalistler Forumu'nun toplantısına da katıldık. Bu toplantının önemi, ilk kez sivil toplum örgütlerinin davet edilmesiydi. Ayrıca, bölgede cesur bir yoldaşımıza ödül verildi.

Bu toplantıda çoklu krizler masaya yatırıldı. Ayrıca seçim gözlem komitelerinin yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı. Her bölgenin kendine özgü koşulları olduğu için bu komitelerin bölgesel bazda kurulması oldukça anlamlıdır.

Afrika Komitesi ve uluslararası dayanışma

Afrika Komitesi de toplanarak bölgeye ilişkin kararlar aldı. Komitenin Aralık 2025'e kadar yeniden toplanması planlanıyor. Bugün de burada, İstanbul'da konsey toplantımızı yapıyoruz.

Sosyalist Enternasyonal olarak adalet, barış ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özgürlüğünü desteklemek için de buradayız... Nijerya'da hala hapiste olan bir başka ünlü yoldaşımız için de benzer bir dayanışma yürütüyoruz.

İstanbul'daki tutuklama öncesinde, bir yargıç başkanlığındaki heyetimiz Sayın İmamoğlu ile görüşerek kendisiyle temas kuran son kişilerden biri oldu. Aynı şekilde Şubat 2025'te Nijerya'ya giderek, darbe sonrası karmaşık bir durumla karşı karşıya kalan yoldaşlarımıza destek verdik.

Başkanımız Pedro Sánchez görev sürecinde yetkilerini Başkan Yardımcıları'na devretti. Başkan Yardımcısı Manuel Augusto ve Başkan Yardımcısı Poliner Lamsa, Mozambik, Namibya ve Güney Afrika'da yoldaşlarımızla dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdiler. Bu ziyaretlerin sonuçlarını bugün aramızda olan serbest bırakılmış yoldaşlarımızdan görebiliyoruz.

Kürt Çalışma Grubu

Son 5 ayda kardeş partilerimizin büyük etkinliklerine katıldık. Örneğin, Napoli'de düzenlenen İtalya Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldık. Ayrıca Madrid Kongresi'nde kararlaştırdığımız gibi Kürt Çalışma Grubu'nu yeniden faaliyete geçirdik. Mayıs ayında bu grubun toplantısını yaptık ve yakında ikinci bir toplantı daha düzenlenecek.

Aralık 2024'te başlattığımız Sosyalist Enternasyonal haber bülteni yayın hayatına başladı. İlk sayısı yayımlandı, ikinci sayısı hazırlık aşamasında. Ancak bu yayının devamlılığı için sizlerden partilerinizin faaliyetlerini bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bu sayede tüm üyeler ne yapıldığını görerek birbirleriyle bağlantı kurabilecek.

Komitelerin canlandırılması ve yeni yapılar

Akdeniz Bölge Komitesi yeniden canlandırıldı. Gelecek konsey Napoli'de yapılacak ve komitenin sorumlusu konsey sırasında tanıtılacak. Aynı zamanda Asya Komitesi ve Doğu Avrupa Komitesi de kurulmakta.

Yerel Seçilmişler Ağı aralık ayında ilan edildi, bugün öğle yemeğinde resmen faaliyete geçecek. Bu ağ ile tüm belediye başkanlarımız doğal olarak üye olacaklar.

2024'te Tirana ve Ankara'da düzenlenen Ad Hoc Komite toplantıları bu yapıların önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle saldırgan iletişim politikalarına karşılık verebilmek adına bir iletişim stratejisi oluşturduk.

Madrid'de düzenlenecek hibrit bir toplantıyla tüm partilerin iletişim uzmanlarını bir araya getireceğiz.

Mali strateji ve tasarruf planları

Başkanımız Sánchez'in ilan ettiği vakıf kurulma sürecinde. Açılışa hazır hale gelmek üzere. Aynı zamanda Londra ofisimizde bazı tasarruf tedbirleri aldık.

2025 hedeflerimizin yüzde 70'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Geriye kalan yüzde 30 ise hala ciddi bir çaba gerektiriyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla eylül ayında New York'ta yapılacak prezidyum toplantısı, Asya ve Avrupa komitelerinin toplantıları ve Aralık ayında Çad'da düzenlenecek Afrika Komitesi toplantısı gündemde. Ayrıca Aralık ayında Malta'da bir başka toplantı da planlanıyor."