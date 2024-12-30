Spil Dağı'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Spil Dağı'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Spil Dağı\'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

30.12.2024 00:46
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Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda mahsur kalan araçlar, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

İzmir ve Manisa'dan çok sayıda vatandaş, hafta sonu etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'na geldi.

Jandarma ve polis ekiplerinin kar lastiği ve zinciri olmayanların çıkışına izin vermediği milli parkta, zirveye çıkmaya çalışan bazı sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gün boyu yoğunluğun yaşandığı bölgede, iniş sırasında tipi ve buzlanma nedeniyle İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi yakınlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

AFAD, jandarma ve İzmir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu araçlar kontrollü olarak bölgeden çıkarıldı.

Kaynak: AA

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