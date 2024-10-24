Spor Dünyasında Filistin Sessizliği

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Uluslararası spor dünyasının önde gelen isimleri Gazze'deki katliama sessiz kalırken Filistin'e destek veren sporculara yönelik yaptırımlar ve İsrail'e karşı sergilenen çifte standart, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Avrupa'da İsrail soykırımının sessiz destekçileri" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde, Filistin'i desteklediği için sözleşmeleri dondurulan ya da mahkemelik olan sporcular, uluslararası spor organizasyonlarından dışlanan Rusya ve İsrail'e yönelik farklı muamele anlatılıyor.

Filistin destekçisi sporculara baskı

Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle sözleşmesini askıya alırken eski kulübüne karşı açtığı davayı kazanan El Ghazi, elde ettiği tazminatın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için harcıyor.

Alman futbol kulübü Bayern Münih, Fas asıllı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle futbolcuyu kadro dışı bırakırken Kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Oyuncularımızın kulübümüzün duruşuna uygun davranmasını bekliyoruz." şeklindeki açıklamaları nedeniyle tepki çekiyor.

Uluslararası spor kuruluşlarından çifte standart

Uluslararası spor kuruluşları, Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırıma sessiz kalırken İsrail takımlarına ve sporcularına herhangi bir yaptırım uygulamayı gündemine dahi almıyor.

İsrail'in eylemlerine tepki göstermeyen bu kuruluşlara, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı aldıkları hızlı ve sert kararları sebebiyle çifte standart eleştirileri yöneltiliyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin hemen ardından, "Avrupa'nın güvenliği tehdit altında. Rus saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Avrupa'nın barış ve insan haklarına saygı değerleri doğrultusunda hareket ediyoruz." açıklamasını yaparken Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) da aynı gün harekete geçerek Rusya'da maç oynanmayacağını ve Rus milli sembollerinin kullanılmayacağını duyurdu.

"Barışın tesis edilmesi şart" vurgusu yapan FIFA, dört gün içinde Rus takımlarını tüm organizasyonlardan men etti.

O tarihten bu yana uluslararası müsabakalara katılamayan Rus takımlarına uygulanan yaptırımlar devam ederken İsrail konusunda UEFA ve FIFA sessizliğini koruyor.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ise uluslararası spor kurumlarını İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı. Rajoub, "Spor dünyası, Filistin halkının çektiği acılara gözlerini kapatamaz." ifadesini kullandı.

Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in turnuvalardan men edilmesi talebi, aylardır yanıtsız bırakılıyor.

Futboldaki çifte standart basketbolda da kendini gösteriyor. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği de (ULEB) Rus takımlarını insan hakları ve olimpik ruha aykırı davranış gerekçesiyle müsabakalardan men ederken İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalıyor.

Olimpiyat yönetiminin İsrail sessizliği

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Gazze'de yaşanan insanlık dramına gözlerini kapatmayı sürdürüyor. Rus sporculara "olimpik ruha aykırılık" gerekçesiyle bayrak yasağı getiren IOC yönetimi, İsrailli sporcuların Paris 2024'te kendi bayraklarıyla yarışmasına izin vererek çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sporculara sponsorluk baskısı

İrlandalı paralimpik antrenörü Mark Rohan, dünyaca ünlü sporcuların Filistin konusunda sessiz kalmasının arkasında sponsorluk baskılarının yattığını belirtti.

Portekiz'de yaşayan ve Gaza Sunbirds (Gazze Güneşin Kuşları) Paralimpik Bisiklet Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Rohan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kararlar insan hayatı ya da etik değerlerle değil, gelir odaklı alınıyor. FIFA, FIBA ve diğer tüm kurumlar sponsorluk gelirlerine fazlasıyla bağımlı." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü sporcuların sessizliğine de değinen Rohan, "Ronaldo, Messi, Beckham gibi isimler sessiz kalınca alt kademedeki sporcular da konuşamıyor. Gelecek nesil Haaland veya Mbappe de kimse öncülük etmediği için sesini çıkaramayacak." dedi.

Rohan, "Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar ve Avrupa Şampiyonalarının düzenlendiği böyle yoğun bir yılda sporcular, olumsuz tepki alma korkusuyla seslerini yükseltmekten kaçınıyor." diye konuştu.

Sporcuların Gazze'de yaşananları açıkça dile getirmekten çekindiğini vurgulayan Rohan, "Sporcular 'Bu, açıkça yanlış', 'Bir ulusu aç bırakıyorlar', 'İnsanları öldürüyorlar', 'İnsanları hedef alıyorlar', 'Soykırım yaratıyorlar' demeye cesaret edemiyor." ifadelerini kullandı.

Spor dünyasında yeterince tepki gelmesi için büyük sporcuların öne çıkması gerektiğini vurgulayan Rohan, "Liderlere ihtiyaç var, büyük Ronaldo'lara, Messi'lere, Tom Brady'lere ihtiyaç var. Bu insanların öne çıkıp liderlik etmesine ihtiyaç var. Ne yazık ki günümüzde sporcularımızda bu özellik yok, sporcularımız bizim liderlerimiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Adaletten ve insan haklarından yana olduğunu düşünülen Batılı ülkelerin İsrail'i desteklemesini eleştiren Rohan, "İngiltere, Amerika ve Almanya'nın İsrail'in yanında yer alması çok garip." diye konuştu.

İrlandalı antrenör, geçmişle bugün arasındaki farka dikkati çekerek "Son 100 yılda Vietnam gibi örneklerde yaşanan adaletsizliklere karşı sporcular cesurca ses yükseltiyordu. Bugün ise daha fazla platformları olmasına rağmen konuşmaktan kaçınıyorlar." dedi.

Gazze'de 40 bin kişi ampute edildi

İrlandalı antrenör, Gazze'de yaşanan insani krizin binlerce insanın uzuvlarını kaybetmesine sebep olduğuna dikkati çekti.

Son bir yıldır Gazze Paralimpik Bisiklet Takımı'na gönüllü antrenörlük yaptığını belirten Rohan, "Saldırılar sebebiyle Gazze'de şu anda 40 bin civarında ampute var. Bu insanların hayata tutunması için spor, önemli bir araç olabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcu yetiştirmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.