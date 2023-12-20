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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı: Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı: Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti

Emin Müftüoğlu Veledromdan sonra ülkenin kaderi değiştiMustafa AKINİSTANBUL,(DHA) ' Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 'Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti.

20.12.2023 - 10:34,
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti. 1 yılda bu başarılar gelmeye başladı" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu 2023 yılında elde edilen başarılar ve yeni hedefler hakkında konuşan Emin Müftüoğlu, yapılan veledromla birlikte ülkenin bisiklet sporu anlamında kaderinin değiştiğini dile getirdi. 2023 yılının bisiklet tarihinde ilklerin yılı olduğunu ifade eden Emin Müftüoğlu, "Tarihinde ilk defa 4 tane profesyonel takımımız oldu. ve ilk defa dünya arenasında yol bisikletinde bir hakemimiz oldu. Daha önce dağ bisikletinde vardı. 2 tane Avrupa şampiyonasında bir bronz bir de gümüş madalya aldık, bir de dünya 5'inciliği var. Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti. 1 yılda bu başarılar gelmeye başladı. Veledromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem Cumhurbaşkanlığı Turu'nu himayelerine almaları hem 100'üncü Yıl Turu'nu himayelerine almalarıyla  birlikte bisiklete olan desteğinden ve böylesine bir tesisi ülkemize kazandırmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi bunları yaparken de sporun lideri Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyoruz. Turlar, organizasyonlar, takımlar, başarılar ve bunun sonucunda da 2023 yılı olimpiyat kotasını alarak gitmeye hak kazandık. 2028'i hedefliyoruz. Mutlaka madalya ile ilgili 2028 hedefimize ilk geldiğim gün söylemiştim kimse inanmamıştı ama bu şampiyonluklarla birlikte her şey ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı: Veledrom yapıldıktan sonra ülkenin kaderi değişti
Kaynak: DHA
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Emin Müftüoğlu, Spor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

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