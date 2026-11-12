Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor Beykoz\'da başladı, 28 liseden sporcu katılıyor

Öncü Spor Kulübü ile ÖNDER İmam Hatipliler tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programının açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Beykoz'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sporcuların yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, saha dışında sergiledikleri insani, ahlaki ve vicdani duruşlarıyla da topluma örnek olmaları gerektiğini söyledi.

Eminoğlu, "Yarın spor yaparken, başarılı olurken bu insani, ahlaki, vicdani duruşumuzu da kaybetmememiz gerekiyor." dedi.

Öncü Spor ve ÖNDER'in çalışmalarını takdir ettiğini belirten Eminoğlu, sporun içinde yer alan gençlerin gelecekte farklı branşlarda milli formayı temsil ederek Türkiye'ye önemli başarılar kazandıracağına inandığını kaydetti.

Eminoğlu, genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmesinin önemli bir gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Yarın inşallah burada Türkiye'yi temsil edecek arkadaşlarımız kürsüden çıkacak, bayrağımızı göndere çektirecekler, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutacaklar." diye konuştu.

Sporcuların toplum üzerindeki etkisini vurgulayan Eminoğlu, "Normal bir vatandaşımızla milli formayı terleten, örnek, rol model olan bir şahsiyet arasında dağlar kadar fark olabilir. Çünkü sizi takip eden bir kitle var, etkilediğiniz bir toplum var." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, sporcuların toplumsal meseleler karşısında da duyarlı olması gerektiğini dile getirerek, Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Refah Sınır Kapısı'na gitmesini ve Barcelona kulübünün şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açmasını örnek gösterdi.

Bunun bir duruş ve karakter olduğuna değinen Eminoğlu, bunu saha dışında da devam ettirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

"Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programı da artık her yıl bir ÖNDER Spor klasiği olacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda eğitim programları yürüttüklerini söyledi.

Spor imam hatip liselerinin bu çeşitliliğin önemli bir parçası olduğunu, 2006 yılından itibaren başlayan program çeşitliliği kapsamında birçok yeni alanın açıldığını dile getiren Yapıcı, "Bu alanlar, öğrencilerin ilgisi, yeteneği ve becerilerini keşfederek bu yetenekler çerçevesinde bir eğitim vermeyi amaçlıyor." dedi.

Yapıcı, okullarda yabancı dil, teknoloji, geleneksel sanatlar, müzik ve hafızlık alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programı da artık her yıl bir ÖNDER Spor klasiği olacak inşallah." diye konuştu.

"İyi bir sporcu, iyi bir antrenör, iyi bir baba olmadan önce iyi bir kul olmak zorundayız"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise gençlerin yalnızca sportif başarılarıyla değil, ahlaki ve insani değerleriyle de öne çıkmaları gerektiğini anlattı.

İmam hatipli gençlere de seslenen Ceylan, "İmam hatip kimliği ve ruhu sizi çift kanatlı gençler olarak yetiştirmek için var. Bir kanadınızda dünyayı, bir kanadınızda ukbayı taşımanız gerekiyor gençler. Bizler iyi bir sporcu, iyi bir antrenör, iyi bir baba olmadan önce iyi bir kul olmak zorundayız. Adalet ve merhameti yüreğinde taşıyan insanlar olmak zorundayız. Sadece bireysel başarımızla var olan insanlar olarak bu dünyada iz bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Sporun toplumları yönlendirmedeki gücüne dikkati çeken Ceylan, gençlerin mazlum coğrafyaları unutmayan, adalet ve merhameti yeryüzüne yaymayı amaçlayan bireyler olarak yetişmesini istediklerini vurguladı.

Ceylan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına ve gençlerin yetişmesinde emeği bulunan öğretmen, antrenör ve idarecilere teşekkür etti.

Nisanda Türkiye Şampiyonası planlanıyor

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara da Türkiye'de 40 "Spor İmam Hatip Lisesi" bulunduğunu, bu okulların bilinirliğinin öğrencilerin başarılarıyla artacağını söyledi.

Bunların diğer liselerden farklı olarak ilave avantajlar sunduğuna dikkati çeken Kara, İmam Hatip Spor Oyunları'nın Türkiye'deki imam hatip okullarının yüzde 54'ünün katılımıyla gerçekleştirildiğini, nisanda Türkiye Şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Program kapsamında eski milli futbolcular Tolunay Kafkas, Gökhan Gönül, Ahmet Dursun, Sabri Sarıoğlu ve eski milli halterci Halil Mutlu'nun katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Genç sporcular, 4 farklı kategoride yarışacak

Öncü Spor Kulübü ile ÖNDER İmam Hatipliler tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye genelindeki 28 spor imam hatip lisesinden öğrenciler katılıyor.

Program kapsamında genç sporcular, 4 farklı kategoride yarışarak yeteneklerini sergileyecek.

Başarılı okullar kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek.