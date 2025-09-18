Spor Salonunda Silahlı Tehdit

BURSA'da özel antrenör olarak çalışan Semih Topçu'nun (34), spor salonunun işletmecisi Baki K. (40) ile koruması Yusuf İslam D. (27) tarafından silahla tehdit edilip darbedildiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Topçu'nun odaya girip kapıyı kilitlediğini daha sonra kendilerine hakaret ettiğini öne süren şüpheliler, pişman olmadıklarını söyledi.

Olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu ile özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Baki K.'nin koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D., Semih Topçu'yu yumrukladı. Baki K.'nin odasında başlayan kavga, önce spor salonuna, oradan da salonun bulunduğu alışveriş merkezine taştı.

ONAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay salonun ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Semih Topçu'nun Baki K.'nin odasına giderek kapıyı kilitlediği, bunun üzerine Baki K. belindeki ruhsatlı silahını çektiği görüldü. Tarafların tartışması üzerine odaya Yusuf İslam D.'nin girdiği, tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D.'nin Semih Topçu'ya yumrukla saldırdığı görüldü.

Olayın ardından Semih Topçu, Baki K. ve Yusuf İslam D.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Baki K. ev hapsine çarptırılırken, Yusuf İslam D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baki K.'nın 2,5 ay sonra ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi.

'MÜŞTEKİNİN ARKASINDA KABARIKLIK GÖRÜNCE SİLAHIMI ÇEKTİM'

Baki K. ve Yusuf İslam D. hakkında 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkemeye Semih Topçu katılmazken, sanıklar Baki K. ve Yusuf İslam D. ile tarafların salonda hazır bulundu. Duruşmada Semih Topçu'nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını belirten Baki K., "Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefon ile kendisini aradım. Aramızda tartışma yaşandı. Aradan yaklaşık 45 dakika sonra odama gelip içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Semih'in arka tarafında kabarıklık görünce silah olabileceğini düşünüp ben de üzerimdeki taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartarak kurma kolunu çekip bıraktım. Zaten Semih'in cüssesi bana göre iricedir. Nahoş bir olay yaşanacağını düşünerek kaygılandım. O esnada odaya kapıyı zorlayarak açmak suretiyle çalışanlarım olan Yusuf İslam D. ile Rüçhan Polat S. geldi. Ardından müştekinin 'Şerefsizler' şeklinde sözler söylemesi üzerine Yusuf İslam yumrukla müştekiye vurmaya başladı. Rüçhan'la araya girip ayırmaya çalıştık. Daha sonra Semih Topçu, spor merkezinden dışarıya çıktı. Kapının önünde de yine tartışma ve arbede yaşandı. Ardından müşteki ayrılıp gitti ve olay böylece sona erdi" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep eden Baki K., mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

'AYIRIRKEN HAKARET EDİNCE YUMRUK ATTIM'

Baki K.'nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Yusuf İslam D. de "Olay günü iş yerim olan diğer sanığa ait spor merkezindeydim. Patron olan Baki Bey'in odasında tartışma olduğunu görünce kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdim. Doğrudan müşteki ile Baki Bey'in arasına girdim. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müşteki ve sanığı ayırmaya çalışıyordum. O sırada müşteki 'Şerefsizler' şeklinde hakaret edince ben de müştekiye yumrukla vurdum. Olay nedeniyle pişmanlığım yoktur. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Semih Topçu ile tanıkların dinlenilmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.