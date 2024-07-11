Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenlendi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 1995 yılında gerçekleşen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, BM yetkilileri, Türk ve diğer ülkelerin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşmalarda soykırım kurbanlarına saygı ve adalet vurgusu yapıldı. Törenlerde bu yıl kimlikleri tespit edilen 14 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

11.07.2024 14:45
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma programına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, birçok ülkeden siyasiler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa annelerine saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Onlar çağımızın gerçek kahramanlarıdır. Onların cesaretleri ve sarsılmaz ruhları hepimize ilham kaynağı oluyor. Hakikat ve adalet için verdikleri mücadele, bize kötülük ve adaletsizlikle mücadelede bireysel eylemin önemini hatırlatıyor." diye konuştu.

Bosna Hersek ve tüm bölge halkları için barış ve huzur dileğinde bulunan Becirovic, "Yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz ve gelecekte de birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic de Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarının unutulmaması gerektiğine işaret ederek, bulunamayan kurbanlar hakkındaki gerçeklerin hala beklediğini söyledi.???????

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Fejzic ise "Bugün Srebrenitsa'da olduğunuz ve soykırım kurbanlarını anma törenine katıldığınız için teşekkür ederiz. Temmuz 1995'te Sırp Cumhuriyeti ordusu ve polisi tarafından yakalandıktan sonra 8 bin 372 Srebrenitsalı erkek hakkındaki gerçeğe bir kez daha tanıklık ettiniz. Sırp Cumhuriyeti ve komşu Sırbistan'ın askeri ve paramiliter birlikleri, sadece birkaç gün içinde soykırım suçunu işlediler." dedi.

Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza ise 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşananların bugün Gazze'de yaşandığını ifade ederek, alanda Bosna Hersek bayrağı ile Filistin bayrağını taşıyanlara teşekkür etti.

Öte yandan, başkent Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına sirenler çalındı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

14 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Bu yılki törenlerde soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 14 soykırım kurbanı daha cenaze namazları kılınarak toprağa verilecek. Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

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