SSB Başkanı Görgün, Lahey\'deki NATO Zirvesinde mesajlar verdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Hollanda'nın Lahey kentinde katıldığı NATO Zirvesinde, ittifak içerisinde Türk savunma sanayisinin imkanları ve katkılarıyla ilgili farkındalık oluştuğunu belirterek, "Üretim kapasitemizi, hızımızı, Türkiye'deki çevikliği ve fırsatları anlatmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Görgün, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi marjında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk savunma sanayisindeki firmalarla birlikte iki senedir NATO zirvelerine katıldıklarını belirten Görgün, "Bu sene de yine aynı şekilde aktif olarak katılıyoruz. SSB'de NATO ile ilgili bir birim kurarak şirketlerimizin NATO'daki faaliyetlerde daha fazla yer almasını sağlamaya çalışırken diğer taraftan NATO tarafındaki görünürlüğümüzü de artırmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Görgün, SSB'nin NATO'daki tüm çalışma gruplarının içinde yer aldığını vurgulayarak, "Bu çalışma gruplarından bazılarına da liderlik ediyoruz. Örneğin Tedarik Zinciri Güvenliği alt çalışma grubunun tüm NATO üyelerinin arasındaki başkanlığını SSB'deki bir arkadaşımız yürütüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda ortaya koyduğu iradeyle çok ciddi bir üretim kapasitesine ulaşıldığının altını çizen Görgün, "Kendi platformlarımızı ve platformlarımızın içinde yer alan alt sistemleri, yerli ve milli üretir duruma geldik. Tabii bu üretme çevikliği, üretim hızı, üretim kapasite artırma çevikliği, dünyanın şu sıralar geçtiği konjonktürel süreçle de bakıldığı zaman, özellikle NATO'da da en üst seviyede, Genel Sekreter seviyesinde bir farkındalık oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile hem Ankara'da hem Brüksel'de uzun görüşmeler yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"(Rutte) Bu farkındalığı da (NATO Zirvesinde) bu sabahki kendi demecinde de ifade etti. Daha evvel de birkaç defa ifade etmişlerdi. Biraz evvel Savunma Sanayisi Forumu'nun açılışını Sayın (AB Komisyonu Başkanı Ursula) von der Leyen birlikte yaptılar. Oradaki konuşmasında da yine ifade etti."

Görgün, "SSB olarak özellikle şirketlerimizin açılacak işbirlikleri, yapılabilecek faaliyetler, katkı sağlayabileceğimiz proje oluşturma ve tedarik süreçlerinde yer almalarıyla ilgili gayretlerimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

NATO'nun düzenlediği birçok etkinliği, Türkiye'de yapılması için davet ettiklerine dikkati çeken Görgün, "Multidomain Operations" ve "Innovation Continuum" etkinliklerinin bunlardan bazıları olduğunu söyledi.

Görgün, "Birçok çalışmada Türkiye'deki üretim kapasitesinin ve altyapının farkındalığının son zamanlardaki bazı davetlerde şirketlerimizin çalışma gruplarına davet edilmesiyle gözlemliyoruz. En son Aselsan şirketimiz, NATO'nun NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından hava savunma mimarisinin oluşturulması ile ilgili 5 şirketin davet edildiği bir çalışma grubuna davet edildi." ifadelerini kullandı.

SSB Başkanı Görgün, "Türk şirketlerinin NATO'daki ihalelerde katılma sayısı ve iş alma sayıları da arttı. Biz özellikle üretim çevikliği, genç ve dinamik üretim gücümüzle birlikte müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde daha fazla katkı sağlayacağımızı biliyoruz. NATO'da bu farkındalık da daha fazla oluşmaya başladı." tespitinde bulundu.

Görgün, yarınki zirve kapsamında çeşitli etkinliklere konuşmacı olarak davet edildiğini belirterek, "Biz üretim kapasitemizi, hızımızı, Türkiye'deki çevikliği ve fırsatları anlatmaya gayret göstereceğiz. Tüm NATO üyelerine ve müttefiklerimize faydalı olacak bir zirve olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.