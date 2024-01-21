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Staj ve çıraklık mağdurları Ankara'da miting düzenledi - Son Dakika
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Staj ve çıraklık mağdurları Ankara'da miting düzenledi

Staj ve çıraklık döneminde iş kazası geçirerek hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların fotoğraflarının bulunduğu pankart açılan mitingde, çıraklık dönemindeki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talep edildi. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, Anıtpark'ta toplanarak mesleki eğitim kanunu kapsamındaki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebinde bulundu. Federasyon Başkanı Murat Bal, iş kazaları sonucu hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek, işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi. Sorunların 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesi bekleniyor.

21.01.2024 - 15:34,
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Staj ve çıraklık mağdurları Türkiye'nin birçok yerinden bugün Ankara'ya gelerek seslerini duyurmak için miting düzenledi. Çıraklık dönemindeki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması için düzenlenen mitingde staj yaptığı iş yerlerinde iş kazası geçirerek hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların fotoğraflarının olduğu pankart açıldı. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, "Hani bizim hizmet akdimiz yoktu. Hani biz fiili çalışmıyorduk. Biz fiili çalışırken işte bu kazalara uğradık, vefatlar verdik. Bugün TÜİK verilerinde 10 yılın en düşük işsizlik oranı açıklandı diye bütün ulusal medya yayın yapıyor. TÜİK verilerinde madem işçi gösteriyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'na sesleniyorum, o zaman işçilikten kaynaklanan özlük haklarımızı da verin" dedi.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, "Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamındaki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebiyle Anıtpark'ta miting yaptı.

Mitingde staj yaptığı iş yerlerinde iş kazası geçirerek hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının olduğu pankart açıldı. Türkü ve marşlar söyleyen mağdurlar, "Hak hukuk adalet", "Geciken hakkımız teslim edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, yaptığı açıklamada, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yasal düzenleme yapılarak, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınmasıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi.

"HANİ BİZ FİİLİ ÇALIŞMIYORDUK, ÇALIŞIRKEN KAZALARA UĞRADIK, VEFATLAR VERDİK"

Bal şunları söyledi:

"Alaşehir'de elektrik tesisatı döşerken beşinci kattan düşen Zekai Dikici çırak evladımıza, Konya Ereğli'de elektrik direğine çıkıp oradan havuza düşen Ulaş Dumlu'ya; Diyarbakır'da klima tesisatında ikinci kattan düşen 6 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ömer Çakır'a ve en son Büyükçekmece'de Arda Tombul okulda merdivenlerde arkadaşı itti de mi öldü? Arda Tombul iş yerinde kafasını prese kaptırdı 6 gün hayat mücadelesi verdi öldü. Bu evlatlarımız bizim için çok önemli biz de o yollardan geçtik.

Hani bizim hizmet akdimiz yoktu. Hani biz fiili çalışmıyorduk. Biz fiili çalışırken işte bu kazalara uğradık, vefatlar verdik. Devletimiz bir Orta Vadeli Program açıklamış. Orta Vadeli Program'daki en önemli başlıklardan biri ara eleman sorunu. Türkiye'de ara eleman sorunu yok, 'aranan eleman' sorunu var. Bulamıyorsunuz çünkü. Ulusal medyada, sosyal medya bir kişi bile bize çıkıp 'Haksızsın' diyemedi. Diyemezler çünkü haklıyız.

"ARA ELEMAN SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN MAĞDURİYETİ YAŞAYAN HERKESİN HAKKINI VEREREK BAŞLATACAKSINIZ"

Gazi Meclis'e sesleniyorum. Ara eleman sorununu çözmek için 3338 sayılı kanundan mağdur olan, bugün bu alanları dolduran, belki bu alanlara gelemeyen ama bu mağduriyeti yaşayan herkesi hakkını vererek başlatacaksınız. Bir çırak kardeşimizi düşünün 5 gün iş yerine gidiyor. Bir gün okula gidiyor. Hatta okul bittikten sonra patron çağırıyor, 'Bir de yerleri temizle' diyor. 6 gün gidiyor aslında. Ama iş yerine 5 gün giden çırak kardeşimiz çırak olamıyor. Ama okula bir gün gittiği için öğrenci oluyor. Normal çalışana verdiğiniz sigorta kartını vermişsiniz bizim elimize, biz nereden bileceğiz uzun vade mi kısa vade mi?

"ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUM, İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN ÖZLÜK HAKLARIMIZI VERİN"

Yeri geldi normal çalışandan daha fazla daha ağır şartlarda çalıştık. Bizim sayemizde normal çalışanlar alınmadı. Bugün TÜİK verilerinde 10 yılın en düşük işsizlik oranı açıklandı diye bütün ulusal medya yayın yapıyor. TÜİK verilerinde bizi madem işçi gösteriyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'na sesleniyorum, o zaman işçilikten kaynaklanan özlük haklarımızı da verin.

Bal, sorunlarının 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Staj ve çıraklık mağdurları Ankara\'da miting düzenledi
Kaynak: ANKA
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