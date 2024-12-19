Starmer: Türkiye Suriye'de Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
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Starmer: Türkiye Suriye'de Önemli Rol Oynuyor

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün kritik olduğunu vurguladı.

19.12.2024 20:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'deki durumun karmaşık ve çok hızlı değiştiğini ancak Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Başbakan Starmer, farklı parlamento komitelerinin başkanlarının oluşturduğu İrtibat Komitesinde iç politika ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının pek çokları tarafından öngörülemediğini kaydeden Starmer, ülkedeki gelişmelerin çok hızlı olduğunu ifade etti.

"(Beşşar) Esed'in yıkılması iyi bir şey." diyen Starmer, Suriye'de kurulacak yeni sistem için şimdiden yorumda bulunmanın ise hata olacağını kaydetti.

Starmer, bölge ülkeleri ve küresel aktörlerle gelişmeleri ele aldıklarını anlatarak, "Gelecek olanın iyi olmasını nasıl sağlayacağımızı konuşuyoruz. Buna sahadakilerle yaptığımız görüşmeler de dahil. Detay vermek istemiyorum ancak anlayacaksınızdır ki rejimin uluslararası hukuka uyan, insan haklarını, sivilleri, azınlıkları ve kadınları koruyan bir rejim olduğundan emin olmalıyız." diye konuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'deki rolüne ilişkin açıklamaları da sorulan Starmer, şunları söyledi:

"Türkiye'nin rolü tabii ki de önemli. Görüşmelerimizde bunu da ele aldık. Ancak çok karışık ve hızla değişen bir durum var. Şahsen her şeyin bir aktöre ya da diğerine bağlı olduğunu söyleyemem. Parçalar çok hızlı hareket ediyor. Türkiye burada önemli bir parça mı? Evet, kesinlikle"

Starmer, Suriye'de İsrail'in saldırıları ile farklı ülkelerin etkileri bulunduğuna ilişkin değerlendirmeye de yanıt vererek, tüm taraflarla Suriye'de yeni kurulacak sistemin durumunu görüşeceklerini kaydetti.

Suriyelilerin sığınma başvurularıyla ilgili kararların askıya alınmasına da değinen Starmer, çoğu başvurunun Esed rejiminden kaçanlar tarafından yapıldığını ve nedeni bu olan başvuruların askıya alındığını aktardı.

Bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili değerlendirme yapmanın bu aşamada doğru olmadığını söyleyen Starmer, "Hepsini sonsuza dek askıya alamayız." ifadelerini kullandı.

" Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı endişeliyim"

Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin soruları da yanıtlayan Starmer, "Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'de ateşkes için yoğun görüşmeler yapılıyor ve umarım meyvelerini de verir. Acil atılması gereken adımlardan biri de esirlerin serbest bırakılmasıdır. Çok uzun süredir tutuluyorlar ve esirlerin serbest bırakılmasını içermeyen bir ateşkes bu isme layık değildir." diye konuştu.

Starmer, bölgeye yardımların girişinin de önemli olduğunu vurgulayarak ateşkesin iki devletli çözüme giden yolu açacak şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'daki işgal ve bazı İsrailli yetkililerin bölgeyi ilhak etme açıklamalarına da tepki gösteren Starmer, "Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı endişeliyim. Herkes Gazze ve Lübnan'a odaklandı ancak Batı Şeria'da sadece kuralların ihlali yok aynı zamanda korkunç bir Yahudi yerleşimci şiddeti var ve bununla mücadele edilmeli." diye konuştu.

Starmer, Batı Şeria'da da çözümün uluslararası hukuku çerçevesinde aranması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer: Türkiye Suriye'de Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika

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