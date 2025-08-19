Starmer, Ukrayna Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika
Starmer, Ukrayna Toplantısına Başkanlık Edecek

19.08.2025 12:20
İngiltere Başbakanı Starmer, Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Ukrayna görüşmelerini ele alacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Washington'daki Ukrayna görüşmelerin ardından bugün çevrim içi düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına başkanlık edecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Starmer'ın, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki liderleri, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendireceği ve sonraki adımları ele alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Starmer'ın gün içinde başkanlık edeceği "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının çevrim içi yapılacağı ifade edildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" olarak anılan koalisyon, Ukrayna'da barış sağlandığında bunu koruma sözü veren bir grup ülkeden oluşuyor.

Koalisyonun, Ukrayna ordusuna vereceği destek sayesinde bu ülkenin gelecekteki Rus saldırılarına karşı daha caydırıcı olması öngörülüyor.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında dün yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Washington, ingiltere, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Starmer, Ukrayna Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika

Starmer, Ukrayna Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika
