Starmer ve Scholz'tan Kritik Görüşme - Son Dakika
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Starmer ve Scholz'tan Kritik Görüşme

İki lider, Ukrayna, AB ilişkileri ve Gazze'deki ateşkes konularını ele aldı.

02.02.2025 22:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki durum, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve Gazze'deki ateşkes konularını görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers'da, Alman mevkidaşı Scholz'u ağırladı.

Liderler, görüşmede iki ülke arasında son aylarda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi. Bu kapsamda, savunma alanında İngiltere ve Almanya arasında Ekim 2024'te imzalanan "Trinity House Anlaşması" ve düzensiz göçle ilgili Ortak Eylem Planı'nın imzalanması ele alındı. İki lider, daha güçlü ikili ortaklığa yönelik ivmenin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Starmer, görüşmede Ukrayna'daki duruma da değinerek yakın zamanda bu ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi ve barışın güç yoluyla sağlanabilmesi için Ukrayna'nın gelecek aylarda mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini bildirdi.

İngiliz hükümetinin bu yıl içinde yayımlaması planlanan Stratejik Savunma Değerlendirmesi hakkında da bilgi veren Starmer, bu değerlendirmede Ukrayna'dan alınan derslerin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devam eden saldırganlığı ve Avrupa genelindeki düşmanca faaliyetlerini bertaraf etme ihtiyacının ele alınacağını belirtti.

İngiltere-AB ilişkilerinin yeniden şekillendirilmesi konusu ele alındı

Liderler, ayrıca Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi değerlendirdi ve anlaşmanın tüm aşamalarının başarıyla tamamlanmasının önemine işaret etti.

Başbakan Starmer, İsrail'in güvenli ve emniyetli şekilde varlığını sürdürebileceği, aynı zamanda egemen Filistin'in de yer aldığı iki devletli çözümün kilit önem taşıdığının altını çizdi.

İki lider, Başbakan Starmer'ın yarın AB Konseyi'ne gerçekleştireceği ziyaretin yanı sıra İngiltere ile Birlik arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi konularını da görüştü.

Starmer, ülkesinin AB ile ilişkilerini güçlendirme konusunda kararlı olduğunu, bunun daha fazla büyümeyi teşvik edeceğini ve daha yakın güvenlik bağları sağlayacağını ifade etti. İngiliz Başbakan, bu durumun tüm taraflar için faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, ingiltere, Ukrayna, Almanya, Gazze, Son Dakika

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