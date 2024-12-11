Stellantis ve CATL, İspanya\'da Batarya Tesisi Kuracak

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MADRİD, 11 Aralık (Xinhua) -- Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis ve Çinli batarya üreticisi CATL, İspanya'da büyük ölçekli lityum demir fosfat (LFP) batarya tesisi kurmak üzere ortak girişim oluşturacak. Şirketlerin salı günü yaptıkları açıklamada tesise 4,1 milyar euroya (4,31 milyar ABD doları) varan yatırım yapma konusunda anlaşma yapıldığı duyuruldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medyada paylaştığı mesajında anlaşmadan duyduğu "büyük memnuniyeti" ifade ederek, Stellantis ve CATL'ye İspanya'ya olan bağlılıkları ve "karbondan arındırılmış bir geleceğe ivme kazandırmada" ülkeye verdikleri güçlü destek için teşekkür etti.

İspanya hükümeti sözcüsü Pilar Alegria da salı günü basına yaptığı açıklamada anlaşmayı överek, yaratacağı "yatırım, para ve istihdamı" vurguladı.

CATL'nin açıklamasına göre tamamen karbon nötr olacak şekilde tasarlanan ortak girişimin hisseleri yarı yarıya olacak ve girişim, birkaç aşama ve yatırım planıyla hayata geçirilecek.

Çinli şirketin internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında, "İspanya'nın Zaragoza kentinde bulunan Stellantis yerleşkesinde 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması hedeflenen tesis, Avrupa elektrik piyasasının gelişimine ve İspanya ve Avrupa Birliği'ndeki yetkililerin desteğinin devamına bağlı olarak 50 gigavat-saat kapasiteye ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeng Yuqun, "Ortak girişim, Stellantis ile işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıdı. En ileri batarya teknolojimiz ve üstün operasyon bilgi birikimimiz, Stellantis'in Zaragoza'da yerel işletme yürütme konusundaki onlarca yıllık deneyimiyle birleştiğinde sektörde büyük bir başarı hikayesi yaratacağına inanıyorum" dedi.

Anlaşmanın öncesinde Sanchez, pazartesi günü İspanyol hükümeti ve Zeng ve CATL'den diğer temsilcilerle bir araya gelmişti. İspanyol hükümeti, otomobil sektöründeki yeniden sanayileştirmeye destek olarak 5,5 milyar euronun üzerinde kamu fonu taahhüdünde bulundu.

An itibarıyla CATL'nin Almanya ve Macaristan'da faaliyette olan iki fabrikası bulunuyor. İspanya'daki yeni tesis, şirketin Avrupa ve küresel pazarda elektrikli ulaşım ve enerji dönüşümü çabalarını ilerletme konusundaki kararlılığını sergiliyor.