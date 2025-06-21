Stockholm'de Filistin İçin Gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.

Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin isimleri ve çocukların ölümünü anlatan dövizler taşıyarak etraftakilerin dikkatini Gazze'de olup bitenlere çekmeye çalıştı.

Gösteride konuşan İsveçli aktivist Janine Okeefe, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulmasını istediklerini söyledi.

Dünyanın en zenginlerinin çıkarları için savaşların çıkarıldığını belirten Okeefe, "Savaştan, milyarderler silah satarak para kazanıyor. Soykırımdan para kazanıyorlar. Demokrasiyi yok ederek para kazanıyorlar. Savaşa, açlığa, soykırıma neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve etrafındaki birkaç siyonist de bunların içinde." diye konuştu.

İsrail'in Filistin işgalinin 1948'de başladığına dikkati çeken Okeefe, şunları ifade etti:

"Gerçeklerle yüzleşelim, bu işgal 70 yıldır sürüyor. Ayrıca Batı Şeria'yı açık bir hapishane haline getirip bombaladılar ve yıkmaya devam ediyorlar. Sonra Lübnan'ı bombaladılar, ardından Suriye'yi bombaladılar. Suriye hiçbir zaman karşılık vermedi. Şimdi İran da bombalanıyor. İsrail, yıllardır İran'ın nükleer silah yapmaya çalıştığını iddia etmişti, şimdi de bombalıyor. Bu bombalama insanların dikkatini başka yere çekip saptırmak için. İran da kendilerini savunmak için buna karşılık verdi."

Okeefe, sivil insanların bombardımanlardan dolayı acı çektiğini ve bunlara karşı durulması gerektiğini söyledi.