Stockholm'de Gazze protestosunda İsveç yönetimi eleştirildi, 3 sembolik tabut taşındı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla protesto yürüyüşü yapıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Radmansgatan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in bölgede 3 yıldır devam eden saldırılarını ve insan hakları ihlallerini protesto etti.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. Eylemciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için sembolik 3 tabut taşıdı.

"Sıradan insanlar fikir değiştirmeye başladı"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Anita Salven, AA muhabirine, 3 yıldır İsrail'i protesto eylemlerine düzenli olarak katıldığını söyledi.

Gazze'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğunu vurgulayan Salven, şunları ifade etti:

"Orada korkunç bir cinayet işlenmeye devam ediyor. Okul yok, su yok, yiyecek yok. İnsanları vurup öldürmelerinin yanı sıra açlığa mahkum ediyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Bunun bu şekilde devam edebilmesi tam anlamıyla bir felaket. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı tarafından suçlanmış olmasına rağmen tüm bunların hala sürmesi Batı dünyasındaki politikacıların eseridir."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki tepkilere değinen Salven, "Netanyahu BM'de konuşurken çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesi önemli bir duruştu. Gittikçe daha fazla taraf Filistin'i destekliyor. Bir yıl önce İsrail'i destekleyen pek çok sıradan insanın 'artık bu kadarı da fazla' diyerek fikir değiştirdiğini görüyorum." diye konuştu.

İsveç yönetiminin tutumunu eleştiren Salven, "En kötüsü de yaşadığımız ülke olan İsveç'in bu soykırımı açıkça kınamamasıdır. Bu durum tüm Batı dünyası için geçerli olsa da İsveç'te yaşayan bizler için gerçekten utanç verici bir felakettir." dedi.