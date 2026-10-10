Stockholm'de Gazze protestosunda İsveç yönetimi eleştirildi, 3 sembolik tabut taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stockholm'de Gazze protestosunda İsveç yönetimi eleştirildi, 3 sembolik tabut taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stockholm'de, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Göstericiler İsrail aleyhine slogan atıp pankart taşıdı, ölen Filistinliler için sembolik 3 tabut taşıdı; İsveçli aktivist Salven İsveç yönetimini eleştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla protesto yürüyüşü yapıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Radmansgatan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in bölgede 3 yıldır devam eden saldırılarını ve insan hakları ihlallerini protesto etti.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. Eylemciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için sembolik 3 tabut taşıdı.

"Sıradan insanlar fikir değiştirmeye başladı"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Anita Salven, AA muhabirine, 3 yıldır İsrail'i protesto eylemlerine düzenli olarak katıldığını söyledi.

Gazze'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğunu vurgulayan Salven, şunları ifade etti:

"Orada korkunç bir cinayet işlenmeye devam ediyor. Okul yok, su yok, yiyecek yok. İnsanları vurup öldürmelerinin yanı sıra açlığa mahkum ediyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Bunun bu şekilde devam edebilmesi tam anlamıyla bir felaket. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı tarafından suçlanmış olmasına rağmen tüm bunların hala sürmesi Batı dünyasındaki politikacıların eseridir."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki tepkilere değinen Salven, "Netanyahu BM'de konuşurken çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesi önemli bir duruştu. Gittikçe daha fazla taraf Filistin'i destekliyor. Bir yıl önce İsrail'i destekleyen pek çok sıradan insanın 'artık bu kadarı da fazla' diyerek fikir değiştirdiğini görüyorum." diye konuştu.

İsveç yönetiminin tutumunu eleştiren Salven, "En kötüsü de yaşadığımız ülke olan İsveç'in bu soykırımı açıkça kınamamasıdır. Bu durum tüm Batı dünyası için geçerli olsa da İsveç'te yaşayan bizler için gerçekten utanç verici bir felakettir." dedi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıStockholmGüncelİsrailİsveçGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Böyle eğlence olmaz olsun İki genç kızın yaptıklarına bakın Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
17:43
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
16:46
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:50:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Stockholm'de Gazze protestosunda İsveç yönetimi eleştirildi, 3 sembolik tabut taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei