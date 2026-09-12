Stockholm'de Gazze ve Lübnan saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Stockholm'de Gazze ve Lübnan saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

Stockholm\'de Gazze ve Lübnan saldırılarına karşı gösteri düzenlendi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler saldırıların derhal durdurulmasını isteyerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıların derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Jonas Arnholt, AA muhabirine, yaşanan insani felaketin İsrail'e verilen özgürlükten kaynaklandığını belirtti.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Arnholt, "Bu, İsrail'in özgürce yıkım yapmasına izin verilmesinin bir sonucudur. Terör bombalamalarına ve Batı Şeria'daki baskınlarına devam etmelerine izin veriliyor. Dünya, İsrail'in bu terör politikasını sürdürmesine göz yumuyor. İsrail bir terör devletidir. Ülkelerimizde siyonizm karşıtı siyasetçilerin göreve gelmesini sağlamalıyız. İnandığım ve emin olduğum şey budur." ifadelerini kullandı.

Siyasal sisteme ilişkin eleştirilerde de bulunan Arnholt, İsveç'te 13 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde mevcut partilerin tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Sadece bir gün sonra seçimler var ancak gördüğüm şu ki, bugün İsveç Parlamentosunda tek bir siyonizm karşıtı parti bile yok. Yani (aşırı sağcı) İsveç Demokrat Partiden Sol Partiye kadar hiçbir parti siyonist teröre karşı net bir duruş sergilemiyor. Hiçbiri İsrail'in yürüttüğü bu soykırım niteliğindeki savaşa mesafe koymadı. Hatta Sol Parti bile savaş başladığında çıkıp durumun sorumlusunun İran olduğunu söyledi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stockholm'de Gazze ve Lübnan saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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