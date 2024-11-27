Strazburg'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Strazburg'da Filistin Destek Gösterisi

Strazburg\'da Filistin Destek Gösterisi

Fransa'nın Strazburg kentinde Filistin halkının korunması için AP binası önünde protesto düzenlendi.

27.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde Filistin halkının korunması talebiyle gösteri düzenlendi.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) Yahudi Tsedek Topluluğunun da aralarında bulunduğu Fransız ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla Filistin destekçileri Strazburg'da AP binasının önünde bir araya geldi.

Filistin halkının korunması talebiyle gösteri düzenleyen destekçiler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları, Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde "Sizin soykırıma destek vermenize izin vermiyoruz", "Soykırımı durdurun" ve "Soykırıma silah yok" yazılı afişler taşıdı.

Gösteride, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarında hayatını kaybeden bazı sivillerin fotoğraflarının yer aldığı büyük bir afiş de açıldı.

Bazı göstericiler, kefiye takarak eyleme katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli öldü, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Strazburg, Politika, Filistin, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Strazburg'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Strazburg'da Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.