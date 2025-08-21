Su Stratejik Bir Gereksinimdir - Son Dakika
Su Stratejik Bir Gereksinimdir

21.08.2025 18:11
Bakan Yumaklı, suyun tarımda merkezi rolünü vurgulayarak gıda güvenliğinin önemine değindi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su, dünyadaki bütün ülkelerin hayatın devamlılığı açısından birinci sıraya koyduğu bir husustur. Biz de bu noktada suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdik" diye konuştu.

Fındık Hasat Şenliği ve temel atma töreni için Düzce'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, kısa bir toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Yumaklı daha sonra Beyçiyörükler köyünde düzenlenen fındık hasadı şenliğine katıldı.

Programda konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada da ilk 7 ülke arasında olduğunu belirterek, "Hangi ürün olursa olsun, verimliliği kaliteli, sürdürülebilir, kayıtlı sektörün yatırım aldığı bir üretim sistematiğini güçlendirerek devam ettirmek en önemli hedefimiz. Üretimin ve üreticinin 100 yılı dedik. Bunu sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Maalesef ülkemizin güçlü olduğu her noktayı farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen bir anlayış var. Türkiye'de hangi ürün grubu olursa olsun, üretmekten asla vazgeçmeyen, emeğini ve alın terini bu işe hasreden üreticilerimize sorumlu bakan olarak gönülden teşekkür ediyorum. Kendilerini minnetle bu kürsüden anmak istiyorum. Stratejik önemden bahsediyoruz. Çünkü gıdanın asla ve asla modası geçmeyecek. Ertelenemez önemi itibariyle siz ona ne derseniz deyin, bunun ihtiyaç bağlamında bizleri mecbur ettiği sonuçlar itibariyle de son derece önemli olduğu açıktır. Yani bizim buna stratejik dememiz ya da demememiz bir şey ifade etmez. İnsan hayatını devam ettirmek için gıda arz güvenliğini sağlamak, soframıza bu ürünleri getirmek zorundayız. Ancak önümüzde çok farklı sınamalar var. Bu sene bunu farklı yönleriyle yaşıyoruz. Sudan bahsediyorum. Su konusu artık stratejik görüp görmememizle ilgili bir mesele değil. Su, dünyadaki bütün ülkelerin hayatın devamlılığı açısından birinci sıraya koyduğu bir husustur. Biz de bu noktada suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdik" diye konuştu.

Kahverengi kokarcayla mücadele konusunda üreticileri uyaran Yumaklı, şunları söyledi:

"Hakikaten muazzam bir mücadele yürütüyoruz. Bu zararlı serbest bırakıldığında önüne gelen her şeyi yok edebilecek bir kabiliyete sahip, hiç gevşemeye gelmez. Dolayısıyla bütün üreticilerimizi tarım il müdürlüğümüzün yürüttüğü mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. İstirham ediyorum, son derece önemli. Şakaya gelir yanı yok. Bu konuda hem ilaçlamalar hem de bunun düşmanı olan samur arısı ile yürütülen biyolojik ve biyoteknik mücadele hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak ilaç kullanımının mutlaka belirtilen şekilde yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğer bu zararlıyı ilaca bağışıklık hale getirirsek büyük bir problem yaşarız."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından fındık tarlasına girerek köylülerle birlikte dalından fındık topladı.

Kaynak: DHA

