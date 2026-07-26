İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'den Ukrayna\'ya açık tehdit: Cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Arakçi, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğunu savunarak, "Bu eylem cevapsız kalmayacak" dedi.

KALLAS VE LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

İran ile Ukrayna arasındaki gerilim, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlenen saldırının ardından yeni bir boyut kazandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna'nın İran bağlantılı ticaret gemisini hedef aldığını belirterek, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmelerinde de saldırıyı gündeme getirdiğini ifade etti.

"KİEV'DEKİ 'ASALAK' YÖNETİM

Arakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alarak, saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini belirtti. İranlı Bakan, söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olduğunu savunurken, "Kiev 'asalak' yönetimin bu eylemi cevapsız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ SALDIRIYI DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran ise hedef alınan geminin askeri değil, ticaret gemisi olduğunu ve saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

UKRAYNA MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Saldırının ardından Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik gerilimin tırmandığı süreçte İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad da sert mesajlar verdi.

"AKILSIZCA EYLEM"

Nikzad, Meclis'te yaptığı konuşmada Ukrayna'nın saldırısını "akılsızca bir eylem" olarak nitelendirerek, "İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak." dedi.