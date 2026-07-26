Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler

Lucas Torreira\'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, yeni sezon hazırlıkları, takım hedefleri ve kişisel duygularını paylaştı. Takımda yaşanan vedaların kendisini üzdüğünü belirten Torreira, ''Mertens ve Icardi gibi yakın olduğum, beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarımın ayrılmasıyla biraz yalnız hissettim tabii.'' dedi.

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, yeni sezon hazırlıkları, takım hedefleri ve kişisel duygularını paylaştı.

FORMU VE HAZIRLIK SÜRECİ

Yeni sezona dair konuşan Torreira, ''İyiyim, keyfim yerinde. Sezonun en zor dönemi şu an; çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Evde de antrenman yapmaya alışkın biri olarak buradaki seviye daha yüksek olsa da kendimi iyi hissediyorum.'' dedi. 

''DAHA DA İSTEKLİYİM''

Geride kalan sezonlara göre daha istekli olduğunu belirten Uruguaylı oyuncu, ''4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istek ve motivasyonla devam etmek istiyoruz. Bu kulüp bizi zaten buna yönlendiriyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Bu benim için çok önemli dört yıldı. Bu sezon daha da istekliyim diyebilirim.'' ifadelerini kullandı. 

''AİLEVİ PROBLEMLER YAŞADIM''

Ailevi problemlerine değinen başarılı oyuncu, ''Geçen sezonun sonunda özellikle ailevi bazı problemler yaşadım. Oldukça zorlandığım bir süreçti. Ancak bu sezon hem ben hem de takım arkadaşlarım en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor ama her zamanki gibi elimizden gelenin fazlasını vereceğiz.'' şeklinde konuştu. 

''BU ZORLUKLARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR''

Sözlerine devam eden Torreira, ''Bu sene çok zor geçecek, rakiplerimiz de çok iyi hazırlanıyor. Benim işim ilk günden burada olmak. Kulüpte vakit geçirmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyoruz. Sezon sonunda mutlu olabilmek için bu zorlukları çekmemiz gerekiyor.'' değerlendirmesini yaptı. 

''AŞK ÇOK BÜYÜK''

Galatasaray'a olan sevgisinden bahseden Torreira, ''Galatasaray formasını giymek büyük bir şans. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum. Galatasaray’a karşı hissettiğim aşk çok büyük. İki yıl daha kontratım var. Umarım önümüzdeki yıllarda da birçok şampiyonluk kazanırız.'' dedi. 

''TAHMİN ETMİYORDUM''

Galatasaray'ın hayatındaki yerinin bu kadar anlamlı olacağını tahmin etmeyen Lucas Torreira, ''Galatasaray’a geldiğimde bu kadar inanılmaz dört yıl geçireceğimi tahmin etmiyordum. Herkese Türkiye’ye gelip burayı tanımasını tavsiye ediyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin her köşesi harika yerlerle dolu. Galatasaray taraftarını değil, buradaki tüm insanları çok seviyorum.'' sözlerini sarf etti. 

''KENDİMİ YALNIZ HİSSETTİM''

Takımda yaşanan ayrılıklar sonrası kendisini yalnız hissettiğini belirten deneyimli isim, ''Bir gün hepimiz gideceğiz ama Galatasaray devam edecek. Mertens ve Icardi gibi yakın olduğum, beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarımın ayrılmasıyla biraz yalnız hissettim tabii. Onlarla hep beraberdik. Ben onların anılarını devam ettireceğim. Beşinci sezonumda da aynı istekle mücadele edeceğim.'' dedi.

''TÜKENMİŞ VE YORGUN HİSSEDİYORUM''

Torreira, tatilin kendisine iyi geldiğini aktararak, ''Geçen sezonun sonunda biraz tükenmiş ve yorgun hissediyordum. Ancak tatil bana bu kulübü ne kadar sevdiğimi hatırlattı. Aynı mücadeleyle geri döndüm.'' açıklamasını yaptı. 

''GÜZEL VE ENTERESAN BİR GELENEK''

Torreira, genç oyuncuların saçlarını kesme geleneğini de değerlendirerek, ''Güzel ve enteresan bir gelenek. Uruguay’da da var. Ben şanslıyım, bana denk gelmedi. Güzel bir ortam yaratıyor, çocuklar da keyif alıyor. Onlar da bizden gördüklerini yapmaya çalışıyor.'' yorumunu yaptı. 

''TORREIRA TAMAMEN ODAKLANMIŞ DURUMDA!''

Son olarak taraftara da mesaj gönderen başarılı yıldız, ''Taraftarlara şunu söyleyebilirim: Torreira tamamen odaklanmış durumda!'' şeklinde konuştu.

Lucas Torreira, Mauro Icardi, Galatasaray, TRT Tabii, Sözler, Futbol, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Serengeti değil Türkiye’nin tatil cenneti Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Köylünün yüzü güldü 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

20:30
Arsenal ile anılıyordu Transfere dair tavrını ortaya koydu
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu
20:23
Nihat Özdemir’den Fenerbahçe’ye dönüş iddialarına cevap
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap
20:13
Galatasaray’ın eski yıldızı Yusuf Demir’den sarı-kırmızılı takım için olay sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler
19:31
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan’a sevgi seli Tüm stat o sesle inledi
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi
19:13
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan beklediği haber geldi
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi
19:05
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya’ya soruşturma başlattı
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya'ya soruşturma başlattı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:26
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
17:10
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 20:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.