Suat Kılıç: "Kanal İstanbul Projesi İstanbullulara Sorulsun" - Son Dakika
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Suat Kılıç: "Kanal İstanbul Projesi İstanbullulara Sorulsun"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, CHP'nin Kanal İstanbul için referandum çağrısında destek vererek, "İstanbul’da bir kanal projesine onay verip vermediklerini İstanbullulara bir sormak lazım. İstanbul’da yaşayan herkes elektronik ortamda bu oylamaya katılabilir ve reyini kullanabilir" dedi.

01.05.2025 15:48  Güncelleme: 17:15
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, CHP'nin Kanal İstanbul için referandum çağrısında destek vererek, "İstanbul'da bir kanal projesine onay verip vermediklerini İstanbullulara bir sormak lazım. İstanbul'da yaşayan herkes elektronik ortamda bu oylamaya katılabilir ve reyini kullanabilir" dedi.

Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kılıç, "Emekçinin, emeğinin karşılığını aldığı her gün bayramdır. Emeğin, alınterinin karşılığını bulmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 22 bin 104, dört kişilik ailenin açlık sınırının 24 bin lira olduğunu aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir bayram ne kadar bayramdır, takdirini çalışanlarımıza bırakıyoruz. Asgari ücretli çalışanın 1 gram altın alabilmek için 5,5 günlük ücretini hiç dokunmadan biriktirmesi gerekiyor. 1 gram için 5,5 gün. Ondan sonra soruyorlar gençler neden evlenmiyor? Neden evlensin? Nasıl evlensin? Neyle evlensin? Bugün 1 Mayıs. Emeğin ve emekçinin bayramı. Yoksulluk sınırı Türk-İş Nisan verilerine göre 78 bin 292 lira. Yani yoksulluk sınırını aşmak için bir haneye girmesi gereken para 3,5 asgari ücret. Bugün bayram, bu şartlarda gel de kutla.

"Akakallılar, KKTC'nin Türk Devletleri Topluluğu tarafından resmen tanınma kararı alsın"

Haftalardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yalnızlığına dikkat çekiyoruz. Böyle bir dönemde TEKNOFEST 2025'in Lefkoşa Ercan Havaalanı'nda yapılacak olmasını olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs'ta toplanacak olan Türk Dünyası Ak Sakallılar Konseyi'ne de bir çağrımız var… Ak Sakallılar, KKTC'nin Türk Devletleri Topluluğu tarafından resmen tanınması yönünde bir tavsiye kararı almalı ve Rum-Yunan cephesinin egemenlik oyunlarını bozmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'yi teşvik etmesi gereken bir adım da adadaki İsrail firmalarının gayrimenkul faaliyetlerinin durdurulması yönünde olmalıdır.

"DEM Parti yetkilileri uluslararası müzakereci gibi değil, Türkiye partisi gibi hareket etmeyi denemelidir"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin uyarılarımızda haklı çıktığımızı yaşanan gelişmelere teyit ediyor. 'Türkiye'de PKK terör örgütü tasfiye edilirken, sınırımızda, Suriye'de YPG terör örgütü egemen olmasın' dedik. 'Suriye bölünmesin, parçalanmasın' dedik. 'PKK gibi YPG de tasfiye edilsin, silahlarını teslim etsin' dedik. Maalesef gelinen noktada bir kez daha haklı çıktık. Suriye'de federasyon, Türkiye'de umut hakkı talep ediyorlar. Silahla ulaşamadıkları hedeflere sözde müzakerelerle ulaşmak istiyorlar. Suriye'nin parçalanmasıyla sonuçlanacak hiçbir adım çözüm değildir. Var olan sorunu daha da büyütmektir. Devlet, geçmişteki hataları tekrar etmemeli, DEM Parti yetkilileri de uluslararası müzakereci gibi değil, sadece Türkiye partisi gibi hareket etmeyi denemelidir."

"İstanbul depreme hazır değil"

Kılıç, bir gazetecinin sorusu üzerine "Kanal İstanbul" projesine net şekilde karşı çıktıklarını belirtti. İstanbul'un Türkiye'nin en kalabalık, dünyanın da en kalabalık kentlerinden biri olduğunu anımsatan Kılıç, şunları söyledi:

"İstanbul'un mevcut nüfusunu dahi yönetebilmek imkansızken, İstanbul'un nüfusunu en az yüzde 30 artıracak Kanal İstanbul Projesi son derece yanlış bir projedir. Kanal İstanbul Projesine kesin bir dille karşı çıkıyoruz. İstanbul'un adalaştırılmasını meteorolojik olarak da yer bilim hareketleri bağlamında da deniz suyu hareketleri ve akışkanlığı bağlamında da mülkiyet hakları bağlamında da son derece yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. İnsanlığın varoluşundan bu yana İstanbul Avrupa ve Asya'dan oluşan bir yarım adadır. Bu yarım adayı adalaştırmak İstanbul'u yok saymaktır, statüsünü değiştirmektir. Kanal İstanbul Projesine Yeniden Refah Partisi olarak net şekilde karşıyız. İstanbul'un gündemi kanal değil, depremdir. ya kanal ya İstanbul tercihi kullanmak zorundayız. Zira Kanal İstanbul için hazırlanan kaynaklar, deprem dolayısıyla kentsel dönüşüme aktarılmadığı sürece olası bir büyük afette Allah korusun İstanbul'un ne ile karşı karşıya kalınacağı bilinmiyor. İstanbul'un gündemi kanal değil, depreme hazırlıktır. Bu konuda herkesin birlikte hareket etmesi gerekir. Devlet ve belediyeler birlikte hareket etmek zorundadır."

"Kanal İstanbul projesi İstanbullulara sorulsun"

CHP'nin "Kanal İstanbul" için referandum teklifini de değerlendiren Kılıç, "İstanbul'da bir kanal projesine onay verip vermediklerini İstanbullulara bir sormak lazım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hükümetin Kıbrıs'ta planladığı TEKNOFEST'i doğru bulduğumuzu ifade etmiştim. Şimdi de ana muhalefet partisinin 'Kanal İstanbul projesi referanduma sunulmalı' düşüncesini doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. İstanbul'da yaşayan herkes elektronik ortamda bu oylamaya katılabilir ve reyini kullanabilir. Böylece kaynak israfına gerek kalmaz ve hükümet ise 15 yıl önce verdiği bir sözü tutmak zorunda kendisini hissetmiş durumda kalmaz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Suat Kılıç, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suat Kılıç: 'Kanal İstanbul Projesi İstanbullulara Sorulsun' - Son Dakika

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