Suat Kılıç: "Toplumu Sarsacak Bir Anayasa Değişikliğine Katkı Vermeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suat Kılıç: "Toplumu Sarsacak Bir Anayasa Değişikliğine Katkı Vermeyiz"

28.05.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetten yeni anayasaya destek istemesine ilişkin, “Sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz” dedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetten yeni anayasaya destek istemesine ilişkin, "Sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, şunları kaydetti:

"Hangi suçlar af kapsamına girecek"

"Geçen hafta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı bayram öncesi liderler zirvesini toplamalı ve Meclis'te temsil edilen partilerin genel başkanlarına birinci elden bilgi sunulmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci ile ilişkilendirilen bir diğer konu, Meclis'e sunulması beklenen 10. yargı paketidir. Bu paket asker, polis, korucu katillerine ceza indirimi getirecek midir, getirmeyecek midir? Terör örgütü çevrelerine hakim olan çifte bayram beklentisi ile umulan nedir? Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Kim kimi affedecek? Hangi suçlar af kapsamına girecek? Ceza indiriminden teröristler neden ve nasıl istifade edecek? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Meclis'te temsil edilen partileri ziyaret etmeli ve bilgilendirmelidir. Zira, af konusu hafife alınacak bir konu değildir. PKK uluslararası terör örgütleri listesinde yer alıyor. PYD/ YPG ise ABD ve Avrupa'nın SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşrulaştırdığı örgütler. Hükümetin dikkatini çekiyoruz: PKK kendini feshettikten sonra, Türkiye'nin, sınır ötesi operasyonlar için meşru bir gerekçesi kalmayabilir. Oyun içinde oyun kuranların tuzaklarına karşı tedbirli olmak boynumuzun borcudur.

"Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir"

Önümüz Kurban Bayramı. Emeklilere ilk bayram ikramiyesi verildiğinde, bir ikramiye bir kurban parasıydı. Şimdi bir ikramiye çeyrek kurban bile etmiyor. Acil çağrıda bulunuyoruz: Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı da telafi edilmelidir. Kötü yönetimin faturası asgari ücretliye değil, ekonomiyi bu hale getirenlere kesilmelidir.

"Zalimler için yaşasın cehennem"

Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Azeri kardeşlerimizin dünya durdukça özgür ve bağımsız yaşaması dileğiyle tebriklerimizi iletiyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi, Karabağ gibi, Nahçıvan gibi, Şuşa gibi; Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu'nun, işbirlikçi Trump'ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç şüphesiz, baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem."

"Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasayla ilgili muhalefet partilerine bir çağrısı oldu. Siz bu çağrıya karşılık verecek misiniz" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 10 milletvekili ya da bürokrat görevlendirdi. Fakat yeni anayasanın çerçevesi hakkında bir şey belirtmiyor. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi tabii ki esirgemeyiz. Ama sadece bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini daha rahat koşullar altında geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paket önümüze gelirlerse buna da kuşkusuz destek veremeyiz. O nedenle mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak bir anayasanın yanında oluruz. Toplumu sarsacak bir anayasa değişikliğine katkı vermeyiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Suat Kılıç, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suat Kılıç: 'Toplumu Sarsacak Bir Anayasa Değişikliğine Katkı Vermeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Suat Kılıç: "Toplumu Sarsacak Bir Anayasa Değişikliğine Katkı Vermeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.