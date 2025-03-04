Suat Toktaş Tahliye Oldu - Son Dakika
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Suat Toktaş Tahliye Oldu

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, mahkemenin beraat ve tahliye kararının ardından özgürlüklerine kavuştu.

04.03.2025 22:36
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Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL/SİLİVRİ) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adını duyurduğu bir bilirkişiyle ilgili yayınlanan TV haberi nedeniyle tutuklanan ve 34 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Halk TV Genel yayın Yönetmeni Suat Toktaş, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat ve tahliye kararının ardından 21.00 sıralarında özgürlüğüne kavuştu. Toktaş, cezaevi çıkışında "Dosyanın içeriğine bakıldığında, hakimin yapacağı herhangi bir şey yoktu. Tam da bu kararı verebilirdi. Tam da bu kararı verdi. Çünkü, gerçekten sadece gazetecilik yaptık. O sebeple, evet Türkiye'de adalet umudunu hala yaşatan yargı mensupları var, iyi ki varlar." dedi.

Gazeteci Suat Toktaş akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuştu. Mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuşan Toktaş'ı cezaevine yaklaşık 5 kilometro mesafede bir tesiste yakınlarıyla ve meslektaşları karşıladı. Kızları Eylül ve Deniz başta olmak üzere tesiste bekleyenler koşarak Toktaş'a sarılırken, gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Bir süre sonra gazetecilere açıklama yapan Suat Toktaş, adaleti savunan hukukçulara, siyasetçilere, gazetecilere teşekkür etti.

"Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim"

"Sabah 6 buçukta kalktım, 2 bel fıtığı ameliyatı olan biriyim dolayısıyla çok yorgunum." diyerek açıklamasına başlayan Toktaş, "Kanalın sloganını yalnız değilsiniz diye koyarken, bir şeyi bilerek koyduk. Yapacağımız işi tarif etmek için koymuştuk. İçeri girerken izleyicilerimize şu mesajım olmuştu, biz 'yalnız değilsiniz' diyerek sizin yanınızda durduk, Halk TV'yi yalnız bırakmayın demiştim. Öncelikle izleyicilerimize gerçekten, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. İnsan doğrusu içeriden bakınca şaşırıyor çünkü, çok önde olan biri olmadım hiçbir zaman, olmamayı da tercih ettim. Kalabalıklardan kaçarken, kalabalıkların önüne atıldım. Fakat çok mesele değil, böyle dönemler işte, insanın başına geliyor." ifadelerini kullandı. Toktaş şöyle devam etti:

"Ziyaretler hücreden çıkmama vesile oldu"

"İkinci teşekkürüm, Türkiye'nin her yerinden gelen avukatlara, siyasetçilere. Neredeyse her partiden siyasetçiler ve avukatlar hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Çok sayıda ziyaretçi oldu görüşe çıktığımızda. O aynı zamanda içeridekiler için o hücreden çıkmanın da bir vesilesidir, iyi de gelen bir şeydir. Dolayısıyla onların ziyaretleri de benim açımdan çok kıymetliydi, hepsine teşekkür ederim. Neredeyse her partiden gelen oldu.

Bir başka teşekkürüm, Ankara'dan, İzmir'den gelen dostlarıma ve gazeteci arkadaşlarıma. Duruşmayı izlemek için gelmişlerdi. Onlara da teşekkür ederim. Ve  her görüşten, bu çok önemli, her görüşten, farklı farklı kanallarda, gazetelerde yazan ve konuşan veya sunan gazeteci arkadaşlarım, gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdiler. Bu benim için çok kıymetliydi. Onların da isimlerini sayamayacağım, yine, unuturum kaygısıyla saymıyorum. Avukatlarıma özellikle teşekkür ederim, Serhat Çetin ile Sebla Öztürk'e. Çok iyi iş çıkardılar. Aslında bir yönüyle de, savcı işi çok kolaylaştırdı. Bir başka teşekkürüm, arkamızda kapı gibi duran Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na.

"Bugünkü karar, adalet umudumuzu yaşatan bir karar oldu"

Türkiye'de hala adalet umudunu yaşatan yargıçların olduğunu görüyoruz. Bu umudun yaşaması çok değerliydi. Yargı mensupları, şartlara, dönemlere göre karar verebilirler, olabilir. Ama bugünkü karar, hala adalet umudumuzu yaşatan bir karar oldu. Kaldı ki zaten bu dosyanın içeriğine bakıldığında, içeriye girmeyeceğim dedim, o sebeple girmiyorum. Ama, dosyanın içeriğine bakıldığında, hakimin yapacağı herhangi bir şey yoktu. Tam da bu kararı verebilirdi. Tam da bu kararı verdi. Çünkü, gerçekten sadece gazetecilik yaptık. O sebeple, evet Türkiye'de adalet umudunu hala yaşatan yargı mensupları var, iyi ki varlar."

Beraat, tahliye ve tefrik...

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra sonuçlanan ilk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek'in beraatine hükmetti. Toktaş'ın da tahliyesine karar veren mahkeme "kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlaması yönünden ise dava şartı olan uzlaşma prosedürü gerçekleşmediğinden dosyanın tefrik edilerek uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verdi. Toktaş'ın tahliyesiyle beraber tüm sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirini ise kaldırdı.

Savcılık itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tahliye kararına itiraz ederken, mahkeme kararını değiştirmedi ve nihai karar için dosyayı nöbetçi İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kaynak: ANKA

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