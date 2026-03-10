Şubatta Yağış Rekorları Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şubatta Yağış Rekorları Kırıldı

10.03.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de bu yıl şubat ayında yağışlar, 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yıl şubattaki yağışlar, 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespit ve analizlerinde, Türkiye genelinde bu yıl şubatta metrekareye ortalama 136,8 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Uzun yıllar şubat yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 59,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, bu yıl şubatta yağışlar yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Yağışlar, Kastamonu, Sinop ve Mardin çevreleri hariç yurdun büyük bölümünde normallerin üzerine çıkarken, İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde normalin yaklaşık 3 katını aştı.

En yüksek yağış Osmaniye'de

Şubatta en çok yağışı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye alırken, onu sırasıyla Antalya (280,7), İzmir (275,7), Adana (261,9), Muğla (253), Manisa (241,9), Hatay (241,1), Kahramanmaraş (232,5), Tunceli (220,6) ve Aydın (216,3) takip etti.

En az yağışı ise metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop aldı. Sinop'u, Iğdır (58,3), Ardahan (60,9), Kars (63,5) ve Aksaray (69) takip etti.

Bölge geneli yağışlar ise tüm bölgelerde uzun yıllar normalleri ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının 2 katından fazla yağış meydana geldi.

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 66, Karadeniz Bölgesi'nde 41, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 23, Marmara Bölgesi'nde son 16 yılın en yüksek yağış seviyeleri ölçüldü.

Yağışlar, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Çorum, Zonguldak ve Gaziantep başta olmak üzere 81 ilimizin 35'inde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlı gün sayısı arttı

Türkiye genelinde şubatta ortalama 17,1 gün yağış görüldü. (1991-2020 normali 11 gün)

Yağışlı gün sayıları, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Amasya, Tokat, Kayseri, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer 25 günün üzerinde gerçekleşti.

Bölgelerin yağış analizi

Normali 70,7 kilogram, geçen yıl şubat yağış oranı 50,3 kilogram olan Marmara Bölgesi'ne geçen ay, 133,3 kilogram yağış düştü.

Yağışlarda, normaline göre yüzde 89, geçen yıl şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Normali 76,3 kilogram, geçen yıl şubat yağışı 20,2 kilogram olan Ege Bölgesi'nde geçen ay 196,1 kilogram yağış kaydedildi.

Geçen yıl şubat ayında 26,7 kilogram yağış alan ve normali 82,2 kilogram olan Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay 226 kilogram yağış gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi, geçen yıl şubatta 22,4 kilogram yağış düşmesine karşın geçtiğimiz ay 86,5 kilogram yağış aldı. Bu bölgenin normali 35,2 kilogram olarak ölçüldü.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki yağışlarda, normallerine ve 2025 yılı şubat yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Normali 52,8 kilogram, geçtiğimiz yıl şubat 73,9 kilogram yağış gerçekleşen Karadeniz Bölgesi'ne geçen ay 97,9 kilogram yağış düştü.

Bu bölgenin yağışlarında normaline göre yüzde 85, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 33 artış oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin normali 54,4, 2025'in şubat yağışı 39,9 kilogram ölçülürken, bölgeye geçen ay 127,4 kilogram yağış düştü.

Yağışlar, normaline ve 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Normali 76,9, geçen yıl şubat yağışı 51,7 olarak ölçülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay 134,6 kilogram yağış kaydedildi.

Yağışlarda normaline göre yüzde 75, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubatta Yağış Rekorları Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
Usta oyuncu Zafer Ergin’den korkutan haber Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hizbullah’ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
17:39
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:26:27. #7.12#
SON DAKİKA: Şubatta Yağış Rekorları Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.