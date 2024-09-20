Subliminal Savaşlar ve Teknoloji - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Subliminal Savaşlar ve Teknoloji

Geniş Video İzle

Uzmanlar, teknolojinin bilinçaltı mesajlarla olumsuz davranışları normalleştirdiğine dikkat çekiyor.

20.09.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaşlar, yerini gelişen teknolojinin ekranına bıraktı

Teknoloji destekli bilinçaltı savaş ile normalleşmeye dikkat

KONYA - Son dönemde hızla gelişen teknoloji, getirdiği kolaylıkların yanı sıra bazı zararlara da kapı aralıyor. Uzmanlar, internet üzerinden bilgisayar oyunlarındaki cinayet, hırsızlık gibi bilinçaltı mesajlarla olumsuz olayları normalleştirerek ilerleyen dönemlerdeki zararlarına dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve oyunları üzerinden bilinçaltı faaliyetler her geçen gün artıyor. Ekran üzerinden subliminal mesajlarla vatandaşların görüş açısını yönlendirmek isteyenler, hedeflerini hemen gerçekleştiremese de normalleştirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Eskiden savaşlar tankla, topla, tüfekle yapılıyordu. Niye savaş yapılıyordu, neden ordular gidip diğer ülkeye saldırıyordu ya da savaşıyordu sorularının cevabı ise istediği şeyleri yaptırtmak için tabii. Artık tank, tüfek bunlar bir tarafa bırakıldı, savaşlar ekranlarla yapıyor" dedi.

"Manevi duyguları ezen, yok eden mesajlarla bir şekilde tüm dünyaya düzen çekiliyor"

Gelişen teknoloji ile beraber dünyada dijital ortamların artık bilinçaltı mesajları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Nedir bu subliminal mesaj dediğimiz nokta? Sesle, renkle, kokuyla ve benzeri şekilde bizim bilincimizin direkt alamayacağı ancak diğer taraftan bilinçaltımızın alacağı, o yönde yönlendirmenin yapılabileceği şekildeki mesajların gönderilmesidir. Nasıl yapılıyor? Örneğin, çocuklardan başlayarak büyüklere varana kadar gönderilen subliminal dediğimiz bu olumsuz mesajlar özellikle çocuklarda çizgi filmlerde ve bilgisayar oyunlarında veriliyor. Özellikle olumsuz mesajlar cinsellikle alakalı, bilgisayar oyunlarında insan öldürmekle alakalı, hırsızlık, yani bir insanın dünyada insanca yaşayabileceği tüm o manevi duyguları ezen, yok eden ve bitiren mesajlarla bir şekilde tüm dünyaya düzen çekiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bilinçaltı olduğu zaman hemen onu uygulamıyor ama normalleştiriyor"

Subliminal mesajların her yerde olduğunun altını çizen Doç. Dr. Küçükbezirci, "Örneğin tişört yazılarında bile madde kullanımıyla alakalı olan mesajlar verilebiliyor. İlk etapta insanlar belki bunu oradaki mesajı aldığı zaman ya da bilinçaltı olduğu zaman hemen onu uygulamıyor ama normalleştiriyor. Belli bir dönem sonra bu olumsuzlukların hepsi normalleşiyor ve insanlara tekrar tankla, topla, tüfekle yaptıramadıklarını normalleştirerek, bilinçaltına bu mesajları yükleyerek yaptırılabiliyor. Bunu önlemenin yolu hem devlet hem de millet yoluyla yapılabilir. Devlet yönüyle bu işle alakalı olan resmi kurumların önleyici mekanizmalarını devreye geçirmesi olabilir. Birey olarak da bilmediğimiz ya da belli yayın kurumları tarafından mesajların verildiği özellikle özel kanallar da var. Hatta bunların içerisinde şu anda gündemde olan Türkiye'yi kötüleyici olan filmlerin ve dizilerin yer aldığı bazı yayın organları var. O tür kurum kuruluşlarda, özellikle de günümüzde propaganda yapılıyor. Bu bahsetmiş olduğum tamamıyla Türkleri ve Türkiye'yi kötüleyen bir dizi başlıyor şu anda. Ne yapıyor orada, insanları bu şekilde Türklere ve Türkiye'ye karşı bir ön yargılı ve tırnak işareti içerisinde belirtmek gerekirse 'Barbar Türkler' olarak tanıtıyor. Bu mesajları bireysel olarak önleyebilmenin yollarından biri de bu tür yayınları, bu tür kanalları takip etmemektir" diye konuştu.

Subliminal Savaşlar ve Teknoloji
Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Subliminal Savaşlar ve Teknoloji - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Subliminal Savaşlar ve Teknoloji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement