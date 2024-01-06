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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sarıbıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı. Rektör Sarıbıyık, özellikle deprem ve Gazze ile ilgili kategorilerdeki fotoğraflara duygusal bir şekilde yaklaştığını belirtti ve AA'nın bu çalışmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
06.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:15
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarıbıyık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğraflarını oylayan Sarıbıyık, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor" kategorisinde ise Emre Ayvaz'ın "Savunma duvarı" ve David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karelerini seçti.

Sarıbıyık, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" ve Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" ile Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Sarıbıyık, AA'nın bu çalışmasını takdirle karşıladığını söyledi.

Geçen yılın zor geçtiğini dile getiren Sarıbıyık, "Beni oldukça zorlayan kategorilerden biri 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. O kategoride fotoğraf seçmekte oldukça duygulandım ve zorlandım. Burada dikkatimi en çok çeken; ülkemizin 'tek yürek' olması. Bu kategoride yardımlaşmayı ve bu faaliyetleri yaparken yaşananları öne çıkaran fotoğrafları çok beğendim." diye konuştu.

Sarıbıyık, "Gazze-Kanıt" kategorisindeki fotoğraflara bakarken de çok zorlandığını anlatarak, "Özellikle çocuklar ve kadınlar söz konusu olduğunda yüreği olan insanların dayanabilmesi mümkün değil. Onu yaşadık bu fotoğraflarla tekrar. Her şeye rağmen anne-çocuk ilişkisi dikkatimi çeken fotoğraflardan oldu. Bir anne çocuğunu, çocuk da annesini bırakamaz. Birbirlerine bakışlarını son derece kıymetli bulduğum için o fotoğrafları oyladım." ifadelerini kullandı.

AA'nın bu çalışmayla farkındalık oluşturduğuna işaret ederek, "Bu farkındalığı da dünyanın her yerine yaymaya çalışıyor. İnanıyorum ki birçok insan da benim gibi bu fotoğrafları seçmekte zorlanmıştır. Yaptığı çalışmalardan dolayı Anadolu Ajansına şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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