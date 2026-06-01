Suç örgütü davasında sahte WhatsApp yazışması iddiası

01.06.2026 16:41
Avukat Ramazan Tufan, sahte yazışmalar üretmek için 100 bin dolar talep edildiğini açıkladı.

Haber: Esra TOKAT

ANKARA – Yeniden görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tanık olarak dinlenen avukat Ramazan Tufan, müşteki Erkan Doğan'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarının sahte olarak hazırlanabileceğini düşündüğü için Mustafa Öztaş ile görüştüğünü, Öztaş'ın "kriminal incelemede dahi tespit edilemeyecek sahte yazışmalar" oluşturabileceğini söyleyerek 100 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Savcılık sorgusunda ise Öztaş'ın bu içerikleri kendisinin üretebileceğini, yalnızca telefon numarasına ihtiyaç duyduğunu belirttiği aktarıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne verilen cezaların istinaf sürecinde bozulmasının ardından 2 dosyayla birleştirilen ve 76 sanığın yargılandığı davaya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ile "M7" kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik salonda hazır bulundu.

Duruşmada, gizli tanık Serdar Sertçelik'in Macaristan'dayken görüştüğü iddia edilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Y.D. tanık olarak dinlendi.

"AVUKAT CENGİZ HALİÇ BENİ ARADI"

Y.D, Sertçelik'in kendisini aradığını belirterek, "Serdar Sertçelik beni aradı. Avukat Cengiz Haliç'in Dubai'de tutuklandığını, böylece kendisinin aklanacağını belirterek, tutuklanmayacaksa Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Ben de artık bizi ilgilendiren bir durum olmadığını, konunun mahkemeyi ilgilendirdiğini söyledim. Sonrasında bu görüşmeyle ilgili rapor tutup İl Emniyet Müdürü'nden Vali'ye kadar verdim" ifadelerini kullandı. Y.D, savcılığa da bilgi verdiğini aktararak, "Avukatlarının gelebileceğini bildirdim" dedi.

Mahkeme başkanının soruları üzerine Y.D, Sertçelik'in Macaristan'dan aradığında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğine dair bir ifade kullanmadığını söyledi.

Savcının "Telefonu nereden buldu?" sorusuna ise Y.D, "Yurtdışından aradığı birisinden bulduğunu söyledi, kim olduğunu sormadım" yanıtını verdi.

Y.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme başkanı duruşmayı sonlandırdı. Sanıkların salondan çıkarıldığı sırada, sanık Ayhan Bora Kaplan'a tanık olarak dinlenmesi talep edilen avukat Ramazan Tufan'ın salonda olduğu bilgisi verildi.

Kaplan'ın talebi üzerine duruşma yeniden açıldı ve Tufan dinlendi.

"SAHTE WHATSAPP YAZIŞMALARI ÜRETİLEBİLİR" İDDİASI"

Avukat Ramazan Tufan, müşteki Erkan Doğan'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarının sahte olabileceğini düşündüğünü belirterek, bu konuda Mustafa Öztaş ile görüştüğünü söyledi.

Tufan, "Çukurambar'da bir pastanede buluştuk. Sahte olduğunu kriminalin bile anlayamayacağı WhatsApp yazışmalar oluşturabileceğini söyleyip 100 bin dolar istedi. Bora Kaplan kabul etmedi" iddiasında bulundu.

Savcılığın soruları üzerine Tufan, Öztaş'ın söz konusu sahte yazışmaları kendisinin yaptığını, Erkan Doğan'ın telefon numarası dışında herhangi bir şey istemediğini belirtti.

"YAZIŞMALARIN SAHTE OLDUĞUNU MU KANITLAYACAKTI?"

Duruşmada söz alan davanın hem sanığı hem de katılanı olan eski Ankara İl Emniyeti Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in avukatı da Tufan'a "Mustafa Öztaş o yazışmalarının sahte olduğunu mu ispatlayacaktı? Kriminalin bile anlamayacağı şekilde yapacaksa bu ispat nasıl gerçekleşecekti? Yoksa yazışmaları Bora Kaplan'ın işine gelecek şekilde mi dizayn edecekti? Bora Kaplan 100 bin doları vermekten neden kaçındı?" diye sordu.

Tufan da "Bora Kaplan yazışmaların sahte olduğunu düşündüğü için aynı şekilde bir sahte yazışma üretip mahkemeye sunmak istiyordu" şeklinde yanıt verdi.

"100 BİN DOLARA DEĞMEZ DİYEREK VAZGEÇTİK"

Sanık Ayhan Bora Kaplan ise söz alarak, sahte içerik üretimi fikrinin gündeme geldiğini ancak daha sonra vazgeçildiğini belirterek, "Diğer avukatlarla görüştük, sadece WhatsApp meselesinin çözülmesinin yeterli olmayacağı söylendi. 100 bin dolara değmez diyerek vazgeçtik" dedi. Tufan, Bora Kaplan'ın talebi üzerine Mustafa Öztaş ile görüşüp görüşmediğinin kanıtlanması için baz kayıtlarının dosyaya getirtilmesini istedi.

Sanık Kaplan, Tufan'a "MASAK raporu için ifadem alınırken polisler bana müdahale etti mi?" Şeklinde soru sordu. Tufan da "Kadınların serbest bırakılması şartıyla ifadesini almışlar, böyle bir konuşma geçti. Bora Kaplan, 'hani kadınları serbest bırakacaktınız, ev hapsi vermişsiniz' dedi" şeklinde cevapladı. Duruşmada Kaplan, gözaltı sürecinde polislerin ifade sürecine müdahale ettiğini öne sürerek, aile bireylerinin gözaltına alınmasıyla baskı yapıldığını iddia etti.

Kaplan ayrıca, ifadesinde değişiklik yapıldığını ve bazı sayfaların farklı avukatlara imzalatıldığını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: ANKA

17:10
16:50
16:41
16:38
16:30
16:28
16:20
16:13
16:10
15:51
15:28
