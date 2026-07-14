Suça sürüklenen çocuklar kanun teklifi tartışması - Son Dakika
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Suça sürüklenen çocuklar kanun teklifi tartışması

14.07.2026 14:06
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AK Parti ve CHP arasında suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifi görüşüldü. CHP, teklifte önleyici tedbirlerin eksik olduğunu savunurken, AK Parti koruyucu önlemlerin ön planda olduğunu belirtti.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifiyle ilgili CHP Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifte önleyici ve destekleyici tedbirlerin bulunmadığını belirterek, hakimlere verilen geniş takdir yetkisini eleştirdi. Usta ise siyasi partilerle görüşmelerde koruyucu ve önleyici tedbirler ile çocukların üstün yararının korunması gerektiği yönünde görüşlerin öne çıktığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından CHP Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarım saat süren ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından kendilerine gelinmesini kıymetli bulduklarını belirtti. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon raporunun henüz Genel Kurul'da görüşülmediğini, değerlendirilip oylanmadığını ifade eden Emir, rapor kesinleşmeden ve rapordaki tartışmalar bitirilmeden teklifin hazırlanmasını "büyük bir eksiklik" olarak değerlendirdi.

Çocuklardaki suç oranının düşürülmesi, çetelerin eline düşen çocukların kurtarılması ve çocukları suça iten aile, eğitimden kopma, yoksulluk, sokaklardaki ve okullardaki şiddet gibi faktörlerin bitirilmesi gerektiğini belirten Emir, böyle bir soruna ilişkin teklifin "alelacele bir hazırlıkla" getirildiğini ve eksik olduğunu söyledi.

"ÖNLEYİCİLİK, DESTEKLEYİCİLİK YOK"

Teklifin infaz ağırlıklı ve cezaları artıran bir düzenleme olduğunu ifade eden Emir, belli suç tiplerinde hakimlere geniş takdir yetkisi verildiğini ve bu yetkinin hangi kriterlere bağlandığının somut olarak ortaya konulmadığını belirtti.

Emir, "Kanuna genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse infaz ağırlıklı, cezaları artıran, özellikle belli suç tiplerinde hakimlere geniş takdir yetkisi veren, bu geniş takdir yetkisini hangi kriterlere bağladığını somut olarak ortaya koymayan, 'cezaları artırırsak suçu azaltırız' sığlığına düşmüş bir teklifle karşı karşıyayız. Önleyicilik yok. Destekleyicilik yok. Çocukları suça iten sebepleri ortadan kaldıracak tedbirler neredeyse hiç yok" dedi.

Bütüncül, derli toplu, çocukları şiddetten ve suçtan koruyacak, caydırıcı ve önleyici olacak, bakanlıklara ve kurumlara görev ve sorumluluklar yükleyen ancak çocuk haklarını örselemeyen bir teklife ihtiyaç olduğunu belirten Emir, Anayasa'da çocuğun ve küçüğün üstün yararının korunmak zorunda olduğunu söyledi. Uluslararası hukuk standartları, evrensel hukuk ilkeleri ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne işaret eden Emir, cezaların ve infazın artırılması, çocukların cezaevinde daha fazla tutulması anlayışını "eksik" ve "sığ" olarak değerlendirdi.

Emir, teklifin Genel Kurul'a getirilmesi halinde komisyonda ve Genel Kurul'da yapıcı katkılarını ve eleştirilerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"HAKİME TAKDİR YETKİSİ VERİYORSANIZ OBJEKTİF KRİTERLERE BAĞLANMASI GEREKİR"

Hakimlere geniş takdir yetkisi verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, 12 yaşındaki veya 15 yaş üstündeki bir çocuğun müebbet hapse kadar varacak ağır cezalara çarptırılabileceği bir hüküm getirilmesi halinde hakimlere ucu açık ve geniş takdir yetkisi verilmemesi gerektiğini söyledi. Emir, takdir yetkisinin objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere bağlanması gerektiğini belirtti.

Aksi halde günlük psikolojiler, medya linçleri veya siyasi baskılarla son derece olumsuz kararların ortaya çıkma riski bulunduğunu ifade eden Emir, bu risklerin 12-13 yaşındaki çocuklara da sirayet etme tehlikesi bulunduğunu söyledi. Emir, 12-13 yaşındaki bir çocuğun müebbet hapis cezasının konuşulması halinde hakim takdir yetkisini daraltan, denetlenebilir ve ölçülebilir objektif ve açık kriterler getirilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde hangi cezanın verileceğinin ve kamu vicdanının tatmin edilip edilmeyeceğinin ölçülemeyeceğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZI ŞİDDETTEN KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Suç işlediği iddia edilen bir çocuk söz konusu olduğunda bunun altında yatan nedenlere bakılması gerektiğini belirten Emir, konunun eğitimden, sosyal hizmetlerden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, ülkenin içinde bulunduğu sosyal açmazlardan ve ekonomik krizden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Bütün bunları göz ardı eden ve suçlunun cezasını artırmayı düşünen bir anlayış olduğunu ifade eden Emir, "Oysa önlemek zorundasınız. Çocuklarımızı şiddetten korumak zorundayız. Çocuklarımızı şiddet mağduru olmaktan korumak zorundayız" dedi.

USTA: "KORUYUCU, ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ÖN PLANDA TUTULMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞLERİ VAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise CHP ve Yeni Yol ile kanun teklifini daha ayrıntılı görüştüklerini belirterek, teklifi anlattıklarını ve komisyondan destek ve katkılarıyla geçirilmesi için ön bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

DEM Parti ile de görüştüklerini belirten Usta, toplumun bu konudaki hassasiyetinin herkes tarafından bilindiğini ve bir adım atılması gerektiği görüşünün bulunduğunu ifade etti. Usta, DEM Parti'nin teklifi inceleyeceğini ve komisyonda kendi görüşlerini açıklayacağını belirterek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ön planda tutulması ve çocukların üstün yararlarının korunması gerektiği yönünde görüşler olduğunu söyledi.

Usta, Meclis'in çalışma takviminin henüz net olmadığını, önlerinde çok sayıda paket bulunduğunu belirterek, 18 maddelik kanun teklifinin de bitirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin 16 Temmuz Perşembe saat 14.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

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