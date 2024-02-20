Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: 25 Milyon İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: 25 Milyon İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor

Sudan\'da Yerinden Edilme Krizi: 25 Milyon İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiğini açıkladı. WFP'nin uyarısına göre, Sudan, Güney Sudan ve Çad'da gıda ihtiyacının artmasıyla yıkıcı bir açlık felaketinin yaklaştığı bir durumda bulunuyor. Sudan'da yaşanan iç savaş sonucunda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi ve 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

20.02.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da, 10 aydır süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da en az 25 milyon insan, yüksek oranda açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Şu anda ne yazık ki fonumuz bulunmuyor ve ihtiyaç sahibi insanlara gereken ölçekte ulaşma imkanımız yok." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Sözcüsü Annabel Symington, her hafta binlerce ailenin yerlerinden edildiğini, sınırları aşarak Çad ve Güney Sudan'a doğru geçmeye zorlandığını belirtti.

Symington, şunları kaydetti:

"Her iki ülkede de yağmur mevsimi yaklaşıyor ve bununla birlikte insanlara ulaşmak daha da zorlaşacak. Bir müdahaleyi sürdürebileceğimizden emin olmak için şu anda yardımı önceden hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapamıyoruz ve üstelik Çad, Güney Sudan kendi açlık krizleriyle uğraşıyor. Yani bu gerçekten kriz üstüne inşa edilen bir kriz."

WFP'ye göre, Sudan'da 5 yaşın altındaki yaklaşık 3,8 milyon Sudanlı çocuk da yetersiz besleniyor.

Sudan, Güney Sudan ve Çad'da gıda ihtiyacının artmasıyla "yıkıcı açlık felaketinin yaklaştığı" uyarısında bulunan WFP'nin Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, "Güney Sudan veya Çad'a geçen çocuklar ve kadınlar açlık çekiyor. Dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin açlık felaketine dönüşmemesi için Sudan'daki ailelere destek verebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA

Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: 25 Milyon İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 05:20:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Yerinden Edilme Krizi: 25 Milyon İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement