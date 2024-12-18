Sudan İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Sudan İçin İstişare Toplantısı

Moritanya'da düzenlenen toplantıda Sudan'daki barış çabaları ele alındı. Temsilci katılmadı.

18.12.2024 23:49
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Sudan'daki barış çabalarının artırılması amacıyla Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta istişare toplantısı düzenlendi.

Moritanya Haber Ajansına göre, istişare toplantısı, Sudan'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik girişimler başta olmak üzere son gelişmelerin görüşülmesi amacıyla yapıldı.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, ABD ve Cibuti'nin yanı sıra Afrika Birliği (AfB) ve Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) temsilciler katıldı. Sudan'dan ise temsilci katılmadı.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istişare toplantısının amacının, Sudan krizine etkili çözümler bulmak ve ülkedeki barış ve istikrar çabalarını desteklemek olduğunu belirtti.

Moritanya'nın bu toplantıya ev sahipliği yapmasının BM'nin talebi doğrultusunda olduğuna işaret eden Merzuk, toplantının, Sudan'ı desteklemeyi ve halkının meşru isteklerini gerçekleştirmeyi amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaları koordine etme çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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