Sudan, İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı

PORT Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya karar vermesinin herhangi bir ülkeye, bölgesel veya uluslararası sisteme yönelik olmadığını söyledi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sadık, ülkede akredite büyükelçilerle hükümetin geçici merkezi olan Port Sudan kentinde toplantı gerçekleştirdi.
Sadık, yaptığı açıklamada, "Büyükelçilere, 'iki ülke (Sudan ve İran) arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasının normal olduğunu, bunun soru işaretleri oluşturmadığını ve diplomatik ilişkilerde normal bir şey olduğunu' anlattım." ifadesini kullandı.
Sudan'ın İran'la ilişkilerinin herhangi bir devlete, devlet grubuna, mevcut bölgesel veya uluslararası sisteme yönelik olmadığına işaret eden Sadık, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin "doğal ve normal olduğunu", ekonomi, kalkınma ve yatırım alanlarında uzun süredir devam eden önceki işbirliğinin yeniden başladığını kaydetti.
Doğu Afrika ülkesi Sudan, 9 Ekim 2023'te, 7 yıl aradan sonra İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya karar verdiğini duyurmuştu.
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti, geçen aylarda gerçekleştirilen bir dizi üst düzey temas sonrasında, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla aralarındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı." ifadesi kullanılmıştı.
İran ile Sudan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi
Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi, İran'da büyük tepki toplamıştı. İran genelinde protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan, Sudan ve Bahreyn, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.
Çin'in arabuluculuğuyla Mart 2023'te Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından sonra, İran'la bölgedeki Arap ülkeleri arasındaki buzlar da erimeye başlamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Sadık, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere bulundukları Bakü'de 6 Temmuz 2023'te bir araya gelmiş, görüşme iki ülke arasında 7 yıl aradan sonra bu düzeydeki ilk diplomatik temas olarak kayda geçmişti.
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