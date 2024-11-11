Sudani'den İslam Zirvesinde İsrail'e Tepki

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'e karşı güçlü, sağlam ve güvenilir bir tavır alınması gerektiğini belirterek, Filistin ve Lübnan halklarının acılarına son verme çağrısında bulundu.

Sudani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Birliği ortak zirvesinde konuştu.

"Siyonist saldırılar, binlerce şehide, yaralıya ve kayıplara yol açtı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı." diyen Sudani, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını işaret etti.

Sudani, İsrail'in saldırıları sonucu bölgede yaşanan felaketlerin "büyük güçler ve uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini" ifade etti.

Zirveye katılan ülkelere "savaşı durdurarak Filistin ve Lübnan halklarının acılarına son verme çağrısında" bulunan Sudani, bunun için "güçlü, sağlam ve güvenilir bir tavır alınması" gerektiğini vurguladı.

Sudani, Irak'ın Arap ve İslam ülkelerinin desteğiyle bir yardım fonu kurarak Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşa edilmesi girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.